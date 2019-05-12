Çeyiz harcaması 30 bin liradan başlıyor
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının gelmesiyle düğünlere mola verilse de Ramazan Bayramı’ndan sonra evlenecek çiftlerin hazırlıklar için koşuşturması devam ediyor.
Beyaz eşya, halı, mobilya takımı ve mutfak eşyalarından oluşan temel çeyizlik ihtiyaçları almak en az 30 bin liradan başlıyor. Bu rakam kalitesine göre 75 bin lirayı buluyor. Salon takımı 3 bin lira, yatak odası takımları ise 4 bin liradan başlıyor ve fiyatlar kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Bulaşık ve çamaşır makineleri, fırın, buzdolabı fiyatları da 2 bin 500 liradan başlayıp, 20 bin liraya kadar çıkıyor. Evin tamamı için halı fiyatları 4 bin liradan başlarken, tül, perde fiyatları da metresi 80 liradan satışa sunuluyor. Mobilyada düğün paketi fiyatları da 6 bin liradan 30 bin liraya kadar çıkıyor. 12 kişilik yemek takımı da bin 700 lira ila 10 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder “Bizim sektörümüze yönelik bir evin minimum ihtiyacı 6 bin TL’yi buluyor” dedi.
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