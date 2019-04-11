Çeyiz hesabı nedir? 2019 Çeyiz hesabı ödemeleri ne zaman başlıyor, kimler açabilir?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un çeyiz hesabı ödemeleri için yaptığı son dakika açıklaması 31 Mart yerel seçimler sonrası binlerce vatandaşı heyecanlandı. Bakan Zümrüt’ün yaptığı son dakika açıklamasına göre, Çeyiz hesabı ödemeleri başlıyor. Bakan Selçuk, 3 yıllık süreyi doldurarak evlenen katılımcıların gerekli müracaatları hesaplarının bulunduğu bankalara yapabileceklerini kaydetti. Bunu duyan evlilik hazırlığındaki vatandaşlar, “Çeyiz hesabı nedir? 2019 Çeyiz hesabı ödemeleri ne zaman başlıyor? Çeyiz hesabı ücretleri ne kadar? Kimler çeyiz hesabı alabilir” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merek ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatların başlama tarihini açıkladı. Yapılan son dakika açıklaması sonrası evlilik hazırlığı yapan vatandaşlar heyecanlandı. Bakan Selçuk, 15 bankada 22 bin 344 katılımcının Çeyiz Hesabı açtığını söyledi ve Çeyiz Hesabı açanların evlilik tarihinden önce en az 3 yıl düzenli ödeme yapmaları gerektiğine de işaret etti. Selçuk, kişilerin 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde Devlet Katkısı ödemelerini alabileceğini bildirdi. Bunu duyan evlilik hazırlığındaki vatandaşlar, “Çeyiz hesabı nedir? 2019 Çeyiz hesabı ödemeleri ne zaman başlıyor? Çeyiz hesabı ücretleri ne kadar? Kimler çeyiz hesabı alabilir” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merek ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…
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