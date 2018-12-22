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Çeyiz hesabında ilk ödeme 2019 yılında yapılacak

Hükümetin azami devlet katkısını geçen yıl 7 bin 500 liraya çıkardığı ‘çeyiz hesabı’ uygulamasında 68 milyon TL birikti. Devlet, yuva kurmak isteyenlere 165 milyon TL destek sağlayacak. Çeyiz hesabından ilk ödeme 2019 yılında yapılacak.

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Hükümetin, evlenmeye hazırlanan gençlere destek için yaşama geçirdiği "çeyiz hesabı" binlerce çiftin yüzünü güldürdü. Devlet katkısı 7 bin 500 liraya çıkarılan çeyiz hesabı uygulamasına 22 binden fazla kişi katılırken biriken para 68 milyon liraya yaklaştı.
 
Devlet, yuva kurmak isteyen ancak maddi sorunlar nedeniyle hayalini gerçekleştiremeyen gençlere yaklaşık 165 milyon lira destek sağlayacak. Çeyiz hesabından ilk ödeme 2019 yılında yapılacak.
 
15 BANKADA HESAP AÇILDI
 
"Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı" uygulaması kapsamında 15 bankada aktif çeyiz hesabı açıldı. Çeyiz hesabından yararlanmak için evlenmemiş, 24 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Devlet katkısından yararlanabilmek için de 3 yıl sistemde kalınması gerekiyor. En yüksek destek tutarı olan 7 bin 500 liradan yararlanabilmek için ödemelerin düzenli olması gerekiyor.
 
Mevduat, katılım bankalarına TL cinsinden açtırılan hesaba en az 125 lira, en fazla bin 254 lira yatırılabiliyor. Evlenme tarihinden sonra 6 aylık dönemde bankaya başvuru yapılarak, hesaptaki birikim ve devlet katkısı alınabiliyor. Ancak 27 yaşını bitirenler bu haktan yararlanamıyor. Çeyiz hesabı açtıranlar 18 bin 822 liraya kadar para yatırabiliyor.
 
Devlet desteğinden yararlanabilmek için düğünün nerede yapıldığına bakılmıyor. Beş yıldızlı otel ya da yurtdışında evlenenler de bu destekten yararlanabiliyor. Hesap sahibinin devlet katkısına hak kazanması koşuluyla çeyiz hesabında biriken toplam miktar, nafaka borcu hariç olmak üzere haczedilemiyor.
 
(Sabah)

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