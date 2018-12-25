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Çeyrek altın 353 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,60 lira oldu.

  • İHA
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İstanbul Kapalıçarşı'da 216,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 216,60 liradan, bin 426 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 447 liradan, 197 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 201 liradan, bin 394 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 414 liradan, 697 liradan alınan Yarım Ziynet 707 liradan ve 348 liradan alınan Çeyrek Ziynet 353 liradan satılıyor.

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