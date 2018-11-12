Güncel altın fiyatları bugün ne kadar oldu Kapalıçarşı'da Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar kaç lira

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Kasım'da Kapalı Çarşı'da altın fiyatları son durum nedir? Gram altın çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? soruların yanıtları merak konusu oldu. Vatandaşlar altın fiyatları konusunda son dakika bilgilerini ilgiyle araştırmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki en detaylı bilgiler, anlık değişimler ve uzman yorumları haberimizde. Altın piyasası, Pazartesi günü sabah saatlerinde hafif yükseliş içerisinde olurken Kapalı Çarşı'da oranlar yüzde 0.52 oranında artışta. 12 Kasım 2018 Pazartesi günü sabah saatlerinde Kapalı Çarşı altın fiyatları, en düşük değer 213 TL en yüksek değer 1.467 Türk Lirası. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 213,5 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarına karşın, ons altındaki gerilemelerin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 düşüşle 212,9 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,28 primle 213,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını da 1.425 liradan satılıyor. Yatırımcının yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri star.com.tr'de.



Geçen haftaki FED faiz kararının açıklanmasından sonra uluslararası altın ons değerlerinde FED'in kararı baskı niteliğinde olmasından ötürü gram altının değerleri 'sınırlı' etki içerisinde kaldı. Uzmanlara göre piyasalardaki bu durum daha çok ticaret savaşları ile ilgili. ABD Başkanı Trump, ticari olarak Çin'in yükselmesini engellemeyi düşünürken, Çin İle ABD arasında ticari uyumu devam ettirmek istediklerini açıkladı.



Çİn, yapay zeka konusunda 2025 yılına kadar dünya genelinde tek güç olmak istediğini açıklamasından sonra uzmanlar dolar endeksinin düşüşe geçtiğini açıkladı. Çin, özellikte son dönemlerdeki tekonolojik yatırımları dikkat çekerken, uluslararası ticari değerlerinde teknolojinin baskın olacağı ön görüsünde.





Geçen haftaki FED faiz kararının açıklanmasından sonra uluslararası altın ons değerlerinde FED'in kararı baskı niteliğinde olmasından ötürü gram altının değerleri 'sınırlı' etki içerisinde kaldı. Uzmanlara göre piyasalardaki bu durum daha çok ticaret savaşları ile ilgili. ABD Başkanı Trump, ticari olarak Çin'in yükselmesini engellemeyi düşünürken, Çin İle ABD arasında ticari uyumu devam ettirmek istediklerini açıkladı.



Çİn, yapay zeka konusunda 2025 yılına kadar dünya genelinde tek güç olmak istediğini açıklamasından sonra uzmanlar dolar endeksinin düşüşe geçtiğini açıkladı. Çin, özellikte son dönemlerdeki tekonolojik yatırımları dikkat çekerken, uluslararası ticari değerlerinde teknolojinin baskın olacağı ön görüsünde.

Altın Fiyatları - 12 Kasım

Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 212,87 212,89 % 0,29 10:53 Bilezik (22 Ayar) 193,49 193,77 % 0,00 12:11 Altın Ons 1.205 1.205 % -0,41 10:54 Has Altın Gram 212,16 212,47 % 0,00 12:11 Altın KG-Dolar 38.575 38.581 % -0,34 10:38 Altın KG-Euro 34.210 34.209 % 0,06 12:11 Cumhuriyet Altını 1.407,00 1.428,00 % -0,49 13:01 Tam Altın 1.400,28 1.436,28 % -0,27 12:11 Yarım Altın 676,80 694,77 % -0,27 12:11 Çeyrek Altın 339,46 347,39 % -0,27 12:11

12 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar?



Gram altın ne kadar?

12 Kasım gram altın, Kapalı Çarşı'da bir önceki haftaya oranla yükselişte. Gram altın satış değeri 213 TL.



Çeyrek altın ne kadar?

12 Kasım 2018 çeyrek altın değerlerinde yükseliş yaşanıyor. Çeyrek altın satış 348 TL'den işlem görüyor.



Cumhuriyet altını ne kadar?

12 Kasım cumhuriyet altını satış değeri 1.435 Türk Lirasından işlem görüyor.



Yarım altın ne kadar?

12 Kasım yarım altın satış değeri Kapalı Çarşı'da 697 Türk Lirası.



22 ayar bilezik ne kadar?

12 Kasım 22 ayar bilezik satış değeri (gramaj) 199.50 TL'den işlem görüyor.



Reşat altın ne kadar?

12 Kasım reşat altın satış değeri 1.467 Türk Lirasından Kapalı Çarşı'da işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI HAFTAYA NASIL BAŞLADI



Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 213,5 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarına karşın, ons altındaki gerilemelerin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 düşüşle 212,9 liradan tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,28 primle 213,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını da 1.425 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının teknik olarak kritik destek seviyelerine yakın yerlerde işlem gördüğünü belirterek, bu hafta tepki alımlarıyla birlikte gram altının toparlanmaların görülebileceğini söyledi.



Bu hafta gram altın için 212 lirayı dip seviye olarak takip edeceklerini ifade eden Memiş, bu seviyelerden toparlanmaların başlaması durumunda 217 liranın, devamında ise 221 liranın direnç konumuna geleceğini kaydetti.



Memiş, dolar endeksinin değer kazanmasının emtia fiyatlarının baskıladığını belirterek, "Teknik olarak ons altında, 1.205 dolar aşağı kırılırsa düşüşler 1.197 dolara kadar, 1.217 doları yukarı yönlü geçilirse yükselişler 1.227 dolara kadar sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.



ALTIN NEDEN DEĞERLİ?



Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.



ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?



Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.