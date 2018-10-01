Çeyrek altın ve dolar ne kadar Güncel döviz kurları 1 Ekim Kapalıçarşı altın fiyatları son durum

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları düşüşte mi? Altın ve dolar kuru fiyatlarında haftanın ilk gününde hareketlilik var mı? 1 Ekim Çeyrek gram altın ve dolar kuru fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında düşüş ya da artış var mı? Döviz kuru dolar ve euro bugün ne kadar kaç TL? 1 Ekim 2018 Dolar Euro rakamları ne kadar arttı? 1 Dolar kaç TL? Çeyrek altın fiyatları kaç liradan satılıyor? Güncel döviz kurları, altın fiyatları ve borsa verileri ne durumda? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Serbest piyasa ve bankalardaki en güncel döviz verileri, serbest piyasadaki altın fiyatları, borsa hisselerine ait anlık veriler ile ilgili son dakika gelişmeleri star.com.tr adresimizden takip edebilirsiniz. Düğün sezonun devam etmesi dolayısıyla en çok değer merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 1 Ekim Pazartesi günü çeyrek altın 376’TL'den satılıyor. Altında düşüş devam ediyor. Gözler bu hafta açıklanacak enflasyon verisine çevrilmişken altında düşüş devam ediyor. Geçen hafta sert düşen altın fiyatları yeni haftaya da gerileyerek başladı. Hem ons altın hem de dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle yüzde 4,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, cuma gününü 231,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 229,9-232,5 lira bandında seyrederken, an itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 230 lira seviyelerinden işlem görüyor. Dolar/TL haftaya düşüşle başladı! Dolar/TL haftaya düşüşle başlamasının ardından 6,0250 seviyesinde işlem görüyor. Geçen haftanın son işlem gününde yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,9591'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,66 artışla 6,0507'den tamamladı. Altın, dolar kuru ve euro fiyatlarındaki son durumu merak eden vatandaşlar yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirler. İşte altın, dolar kuru ve euro fiyatlarındaki son durum

Dolar, Euro ve Sterlin fiyatlarındaki son durumu haberimizden görebilirsiniz. Piyasalarda haftanın ilk işlem günü döviz kurları güne sakin başladı. Dolar 6,01 lira seviyelerinden işlem görürken, Euro 7 liranın altında 6,97 lira seviyelerinde. İngiliz Sterlini ise uzun süre sonra 8 liranın altına indi ve bugün 7,83 lira civarından işlem görüyor. Yurtiçi piyasalar çarşamba günü açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verilerine odaklandı.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN 1 EKİM’DE NE KADAR OLDU?

Altında düşüş devam ediyor

Gözler bu hafta açıklanacak enflasyon verisine çevrilmişken altında düşüş devam ediyor. Geçen hafta sert düşen altın fiyatları yeni haftaya da gerileyerek başladı.

Geçen hafta hem ons altın hem de dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle yüzde 4,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, cuma gününü 231,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 229,9-232,5 lira bandında seyrederken, an itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 230 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını 1.539 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise cuma günkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 azalışla 1.187,0 dolardan işlem görüyor.

Bu hafta yurt dışında ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamaları, yurt içinde ise enflasyon verisi takip edilecek.

ALTIN FİYATLARI - 1 EKİM 2018

Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 230,63 230,65 % -0,68 10:04 Bilezik (22 Ayar) 210,32 210,61 % 0,00 12:38 Altın Ons 1.186 1.187 % -0,49 10:12 Has Altın Gram 230,62 230,93 % 0,00 12:38 Altın KG-Dolar 37.979 37.990 % -0,44 09:57 Altın KG-Euro 32.914 32.914 % 1,16 12:36 Cumhuriyet Altını 1.528,00 1.550,00 % 1,64 12:19 Tam Altın 1.522,06 1.561,07 % 1,01 12:38 Yarım Altın 735,66 755,13 % 1,01 12:38 Çeyrek Altın 368,98 377,57 % 1,01 12:38

DOLAR KURU FİYATLARI 1 EKİM’DE NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftaya düşüşle başladı!

Dolar/TL haftaya düşüşle başlamasının ardından 6,0250 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,9591'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,66 artışla 6,0507'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,42 değer kaybıyla 6,0250 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,54 düşüşle 6,9910'dan, sterlin/TL de yüzde 0,42 azalışla 7,8635'ten alıcı buluyor.

DOLAR EURO FİYATLARI - 1 EKİM 2018

Döviz Cinsi Alış Satış % Saat ABD Doları 6,0266 6,0285 % -0,45 10:20 Euro 6,9811 6,9841 % -0,76 10:19 İngiliz Sterlini 7,8645 7,9039 % -0,13 10:03 Kanada Doları 4,6951 4,7234 % 0,05 10:02 İsviçre Frangı 6,1422 6,1792 % -0,11 10:02 Suudi Riyali 1,6086 1,6167 % -0,08 10:02 100 Japon Yeni 5,2892 5,3211 % -0,29 10:02 Avustralya Doları 4,3527 4,3745 % -0,17 10:02 Norveç Kronu 0,7384 0,7429 % -0,31 10:02 Danimarka Kronu 0,9353 0,9410 % -0,48 10:02 İsveç Kronu 0,6766 0,6806 % -0,35 10:02

Avro/dolar paritesi yüzde 0,14 azalışla 1,1587, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 95,22 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de 6,00 desteğinin altındaki kapanışların olması durumunda 5,85 seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10'un ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



Dolar, Euro ve Sterlin fiyatlarındaki son durumu haberimizden görebilirsiniz. Piyasalarda haftanın ilk işlem günü döviz kurları güne sakin başladı. Dolar 6,01 lira seviyelerinden işlem görürken, Euro 7 liranın altında 6,97 lira seviyelerinde. İngiliz Sterlini ise uzun süre sonra 8 liranın altına indi ve bugün 7,83 lira civarından işlem görüyor. Yurtiçi piyasalar çarşamba günü açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verilerine odaklandı.







DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM -1 EKİM 2018



İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,0130 6,0150

Avro 6,9680 6,9700

Sterlin 7,8290 7,8320

ANKARA

ABD Doları 5,9800 6,0500

Avro 6,9300 7,0000

Sterlin 7,6860 7,9000



YURT İÇİ PİYASALAR ÇARŞAMBA GÜNÜNE ODAKLANDI



Bu hafta Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi yurt içi piyasaların en önemli gündem maddesi olacak. Eylül ayı enflasyonunun %2.3'ten %3.8'e, yıllık bazda da %17.90'dan %21.50'ye yükselmesi bekleniyor.



KÜRESEL PİYASALAR İMALAT SANAYİ VERİLERİNİ BEKLİYOR



Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun haber ve veri akışına odaklanırken, bugün Türkiye ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.



ABD'de, geçen hafta karışık bir seyir izleyen piyasalarda, bu hafta, cuma günü açıklanacak eylül ayı istihdam raporu, gündemin en önemli verisi olarak dikkati çekiyor. Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan kişisel gelir ve harcama verilerinin beklentiler seviyesinde artması sonrası sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleyen pay piyasaları, haftalık bazda ise karışık bir seyir izledi. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kazandı, S&P 500 endeksi ise günü önceki kapanışının hemen altında tamamladı. Analistler, bu hafta, imalat sanayi PMI ve istihdam raporundaki veriler ile hafta boyunca devam edecek ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, yeni haftaya, ABD ile Kanada arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yenilenmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığı haberi ile başlandığını bildirdi.



Avrupa tarafında, İtalya'nın ekonomik görünümü ve bankacılık sistemine ilişkin riskler ile İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan verilere göre, Almanya'da işsizlik yüzde 5,1'e geriledi, İngiltere'de ikinci çeyrek büyüme yüzde 1,2 ile beklentilerin altında kaldı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ise yıllık yüzde 2,1'e yükseldi. Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 ve Fransa'da CAC40 endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti. İtalya'da ise özellikle banka pay piyasalarındaki satış baskılarının etkisiyle MIB 30 endeksi yüzde 3,72 düşüş kaydetti.



Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 52,9'dan 52,5'e gerilemesine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. Çin ve Hong Kong'da ise resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.



Yurt içinde, geçen hafta genelinde yükseliş eğilimini sürdüren ve haftalık bazda yüzde 2,01 değer kazanarak rallisini üst üste 6'ncı haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,34 değer kaybetse de haftayı 100.000 puanın hemen altında tamamladı ve ekim ayına moralli girdi. Son 6 yıldır ekim aylarında yatırımcısının yüzünü güldüren Borsa İstanbul'da, hisse senetleri bu dönemde aylık bazda ortalama yüzde 6 değer kazanmıştı. Bu hafta yurt içinde, çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisinin önemine dikkati çeken analistler, küresel risk iştahını değiştirecek bir gelişme olmadığı takdirde BIST 100 endeksinde 103.000 ve 105.000 seviyelerinin görülebileceğini söyledi.



Analistler, geçen hafta yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden döviz kurlarının seyrinin de yatırımcı algısı üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, yeni haftaya 6,0380 seviyesinden başlayan dolar/TL'de, 5,95 seviyesinin kırılması durumunda düşüş eğiliminin ivme kazanabileceğini kaydetti.





Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI



10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI



11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI



12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı



16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI



17.00 ABD, ISM imalat sanayi endeksi



17.00 ABD, ağustos ayı inşaat harcamaları

ALTIN NEDİR?



Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.



ALTIN NASIL BULUNUR?



Altın Madeni Altın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.