Cezair'de stratejik görüşmeler! Ticaret Bakanı Bolat: Ekonomik işbirliğini sağlayacağız

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cezayir ziyareti kapsamında bir araya geldiği Bakan Zitouni ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artırılması ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımları detaylı şekilde ele aldıklarını aktaran Bolat, karşılıklı yatırım fırsatları ve ticaret hacmini genişletme konularında görüşlerini paylaştıklarını belirtti.

Bolat, özellikle demir-çelik ile kimyevi ürünler sektörlerinde ortak projelerin ve yatırımların artırılması konularına odaklandıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her iki ülkenin de karşılıklı fayda sağlayacağı stratejik işbirlikleri üzerinde durarak, geleceğe yönelik somut planlar yaptık. Ayrıca, ithalat izinlerinin kolaylaştırılması ve Türk firmalarının yaşadığı zorlukların giderilmesi için aksiyon alınması gerektiğini ifade ettik.



Ticaret Bakanlığı olarak işbirliklerini geliştirmek ve iki ülke arasındaki ekonomik bağları daha da kuvvetlendirmek için yorulmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."