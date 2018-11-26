Cezayir ile Çin arasında 6 milyar dolarlık fosfat anlaşması imzalandı

Cezayir'in Sonatrach şirketi ile Çinli yetkililer arasında Tibse kentinde düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasında 6 milyar dolarlık fosfat anlaşması imzalandığı belirtildi.

Basın toplantısına katılan yetkililer tarafından verilen bilgilere göre, halihazırda yıllık 1 milyon ton olan fosfat üretimi, 2022'de 10 milyon tona çıkarılacak.

İmzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada Başbakan Ahmed Uyahya, ülkenin doğusunun kalkınmasına büyük katkı sağlayacak anlaşmanın 4 büyük vilayeti kapsayacağını belirtti.

Cezayir'in dünyanın en büyük üçüncü fosfat rezervine sahip olduğunu hatırlatan Uyahya, imzalanan anlaşmanın devasa bir proje olduğunu vurguladı.

Cezayir fosfat projesiyle 2022 yılı ve sonrasında yıllık 2 milyar dolar ihracat geliri elde etmeyi planlıyor.