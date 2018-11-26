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Cezayir ile Çin arasında 6 milyar dolarlık fosfat anlaşması imzalandı

Cezayir ile Çinli şirketler arasında, ülkenin doğusundaki Tibse kenti ve çevresindeki vilayetleri kapsayan fosfat üretim anlaşması imzalandı.

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Cezayir'in Sonatrach şirketi ile Çinli yetkililer arasında Tibse kentinde düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasında 6 milyar dolarlık fosfat anlaşması imzalandığı belirtildi.
 
Basın toplantısına katılan yetkililer tarafından verilen bilgilere göre, halihazırda yıllık 1 milyon ton olan fosfat üretimi, 2022'de 10 milyon tona çıkarılacak.
 
İmzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada Başbakan Ahmed Uyahya, ülkenin doğusunun kalkınmasına büyük katkı sağlayacak anlaşmanın 4 büyük vilayeti kapsayacağını belirtti.
 
Cezayir'in dünyanın en büyük üçüncü fosfat rezervine sahip olduğunu hatırlatan Uyahya, imzalanan anlaşmanın devasa bir proje olduğunu vurguladı.
 
Cezayir fosfat projesiyle 2022 yılı ve sonrasında yıllık 2 milyar dolar ihracat geliri elde etmeyi planlıyor.

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