Cezayir ile Çin arasında 6 milyar dolarlık fosfat anlaşması imzalandı
Cezayir ile Çinli şirketler arasında, ülkenin doğusundaki Tibse kenti ve çevresindeki vilayetleri kapsayan fosfat üretim anlaşması imzalandı.
- AA
Cezayir'in Sonatrach şirketi ile Çinli yetkililer arasında Tibse kentinde düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasında 6 milyar dolarlık fosfat anlaşması imzalandığı belirtildi.
Basın toplantısına katılan yetkililer tarafından verilen bilgilere göre, halihazırda yıllık 1 milyon ton olan fosfat üretimi, 2022'de 10 milyon tona çıkarılacak.
İmzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada Başbakan Ahmed Uyahya, ülkenin doğusunun kalkınmasına büyük katkı sağlayacak anlaşmanın 4 büyük vilayeti kapsayacağını belirtti.
Cezayir'in dünyanın en büyük üçüncü fosfat rezervine sahip olduğunu hatırlatan Uyahya, imzalanan anlaşmanın devasa bir proje olduğunu vurguladı.
Cezayir fosfat projesiyle 2022 yılı ve sonrasında yıllık 2 milyar dolar ihracat geliri elde etmeyi planlıyor.
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