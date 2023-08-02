Cezayir, Libya, İsrail ve Mısır... TPAO için sıraya girdiler

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi olan Rusya'dan başlayarak Orta Doğu, Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki doğal gaz yataklarını işleten ülkeler, TPAO'nun altyapısını ve Türkiye'nin Batı'nın enerji kapısı olma özelliğini değerlendirmek istiyor.

CEZAYİR, LİBYA, İSRAİL VE MISIR... TPAO İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Türkiye'nin alandaki deneyimi, bilgi birikimi ve teknolojik kapasitesi, özellikle Orta Doğu ülkelerini Türkiye'ye yöneltiyor. Cezayir, Libya, İsrail ve Mısır gibi ülkeler petrol saha hizmetleri, depolama, petrol ve petrol ürünleri ticareti, taşımacılık ve baz istasyonları kurma konularında TPAO'nun deneyiminden faydalanmak istiyor. Malezya ve Brezilya ile de görüşmeler devam ediyor.