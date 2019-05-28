China Morning Post: ABD - Çin görüşmeleri çıkmaza girdi

China Morning Post´un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD´nin yeni talepleri, Çin´in politik ve sosyal istikrarını doğrudan etkileyecek. Çin´in zaten ABD´nin ek gümrük vergileri nedeniyle tepkili olduğunu belirten kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump´ın, ABD´nin "henüz bir anlaşmaya hazır olmadığını" ve "Çin mallarına yönelik ek gümrük vergilerinin kolaylıkla daha da üst seviyelere çekilebileceğini" söylemesinin, görüşmelerin olumlu gelişimini kötü etkilediğini savundular.