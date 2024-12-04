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Ekonomi

CHP belediyeciliği yine şaşırtmadı! İndirim vaadiyle geldi: Yüzde 50 zam yaptı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) Genel Kurulu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, su ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi. Alınan bu karar, Tekirdağ genelinde adeta deprem etkisi oluşturdu.

IHA4 Aralık 2024 Çarşamba 12:49 - Güncelleme:
CHP belediyeciliği yine şaşırtmadı! İndirim vaadiyle geldi: Yüzde 50 zam yaptı
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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) Genel Kurulu'nda alınan kararla, su ve atık su ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Karar, Tekirdağ genelinde büyük tepkilere yol açtı. Başkan Dr. Candan Yüceer'in seçim döneminde su fiyatlarını düşüreceğine dair verdiği sözlerin tersine, bu zam kararı vatandaşlar arasında hayal kırıklığına yol açtı.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran zammın, dar gelirli kesimi daha da zorlayacağı belirtiliyor. Tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden halk, bu kararın kendilerine ek bir yük getirdiğini vurguluyor.

Seçimden önce indirim vaadi, seçimden sonra yüzde 50 zam

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yerel seçim döneminde aday iken su fiyatlarını düşürme vaadinde bulunmuş olması, zammın yol açtığı tepkileri daha da alevlendirdi. Vatandaşlar, verilen sözlerin kısa sürede unutulduğunu belirterek, ekonomik sıkıntılarla boğuşan halkın sırtına ek yük bindirildiğini dile getirdi.

11 İLÇEDEN YÜKSELEN ÇIĞLIK

Tekirdağ'ın 11 ilçesindeki vatandaşlar, özellikle dar gelirli kesimlerin bu zammın etkisi altında ezileceğini vurgulandı. "İçme suyu gibi temel bir ihtiyaç, bu kadar yüksek bir artışla nasıl karşılanacak?" diye soran vatandaşlar, zammın geri alınması için sosyal medyada çeşitli kampanyalar başlattı.

"CANDAN BELEDİYECİLİK DİYE GELİP ZAMDAN BELEDİYECİLİK ÇIKTILAR"

Sosyal medyada, "Su zammını geri çek" başlığı altında binlerce yorum yapıldı. Vatandaşlar, 'Candan belediyecilik diye gelip, zamdan belediyecilik çıktılar' diyerek karara tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, "Su hayattır, lüks değil. Bu zam nasıl bir anlayışın ürünü?" diyerek tepkilerini dile getirirken, TESKİ ve belediyeden kararın gerekçesine dair açıklama beklediklerini ifade etti.

Kararın ekonomik gerekçelerine dair henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, su zammının oluşturacağı toplumsal etki, ilerleyen günlerde daha fazla gündeme taşınacağa benziyor. Vatandaşlar, belediye yönetiminin halkın taleplerine kulak vermesini ve çözüm odaklı adımlar atmasını bekliyor.

Bu radikal zam kararıyla Tekirdağ'daki su fiyatları neredeyse ikiye katlanırken, halkın bütçesi üzerindeki yükün nasıl hafifletileceği belirsizliğini koruyor. Belediye yönetiminin bu karara dair yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor.

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