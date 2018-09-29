CHP’nin Yeni Havalimanı iddiaları iftiradan ibaret
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili öne sürdüğü iddiaların gerçek dışı olduğu havalimanı inşaatını sürdüren İGA Havalimanı İşletmesi (İGA) ile birlikte İGA’nın pay sahipleri Cengiz, MAPA, Limak, Kolin ve Kalyon şirketleri tarafından bir basın açıklaması ile yalanlandı.
Erdoğdu’nun iddialarının geçmişte de ortaya atıldığı ve o zaman da yanıtlandığı belirtilen açıklamada “İddialar 29 Ekim’de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı ve İGA hakkında sürdürülen karalama kampanyasının devamı niteliğindedir.
HEPSİ SÖZLEŞMEDE VAR
Tüm propagandanın kamuoyu nezdinde olumsuz algı yaratmak amacını güttüğü açıktır. Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki, şirketimizin ve pay sahiplerinin yeni havalimanı projesinden 4,5 milyar Euro haksız kazanç elde ettiği iddiası, tamamen gerçek dışı olup ve son derece ağır bir iftiradır. İGA, tüm faaliyetlerini, yer teslimi, kot seviyesi ve kira ödeme takvimine ilişkin hususlar da dahil olmak üzere; mevzuata, Uygulama Sözleşmesi’ne ve İhale Şartnamesi’ne uygun olarak gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam etmektedir” denildi.
MAHKEMEDE HESAP VERECEK
“Haksız kazanç elde etmek bir yana; bilakis, İGA ve pay sahipleri projenin yapım aşamasında, Uygulama Sözleşmesi’ndeki esaslı bazı maddi haklarından feragat etmiştir” denilen açıklamada “Projeyi gerçekleştirmekte olan şirket ya da pay sahiplerini karalama gayesiyle Sayın Aykut Erdoğdu’nun öne sürdüğü veya aynı mantıkla öne sürülen tüm asılsız iddialara ilişkin İGA ve hissedarları gerekli tüm yasal yollara başvuracaktır” ifadeleri kullanıldı.
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