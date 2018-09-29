CHP’nin Yeni Havalimanı iddiaları iftiradan ibaret

Erdoğdu’nun iddialarının geçmişte de ortaya atıldığı ve o zaman da yanıtlandığı belirtilen açıklamada “İddialar 29 Ekim’de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı ve İGA hakkında sürdürülen karalama kampanyasının devamı niteliğindedir.

HEPSİ SÖZLEŞMEDE VAR

Tüm propagandanın kamuoyu nezdinde olumsuz algı yaratmak amacını güttüğü açıktır. Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki, şirketimizin ve pay sahiplerinin yeni havalimanı projesinden 4,5 milyar Euro haksız kazanç elde ettiği iddiası, tamamen gerçek dışı olup ve son derece ağır bir iftiradır. İGA, tüm faaliyetlerini, yer teslimi, kot seviyesi ve kira ödeme takvimine ilişkin hususlar da dahil olmak üzere; mevzuata, Uygulama Sözleşmesi’ne ve İhale Şartnamesi’ne uygun olarak gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam etmektedir” denildi.

MAHKEMEDE HESAP VERECEK