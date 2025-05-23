Çiftçilere 3 milyar 305 milyon TL'lik destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor

3 milyar 305 milyon 657 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerin çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çiftçimize destek, üretime güç, Anadolu'ya bereket oluyoruz. 3 milyar 305 milyon 657 bin TL destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
�� Çiftçimize destek, üretime güç, Anadolu'ya bereket oluyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 23, 2025
�� 3 milyar 305 milyon 657 bin TL destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
�� Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/KSwnOLVycX