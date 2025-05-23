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  • Çiftçilere 3 milyar 305 milyon TL'lik destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
Ekonomi

Çiftçilere 3 milyar 305 milyon TL'lik destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 305 milyon 657 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2025 Cuma 15:30 - Güncelleme:
Çiftçilere 3 milyar 305 milyon TL'lik destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
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3 milyar 305 milyon 657 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerin çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçimize destek, üretime güç, Anadolu'ya bereket oluyoruz. 3 milyar 305 milyon 657 bin TL destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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