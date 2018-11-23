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Çiftçilere 490 milyon TL tarım destekleme ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Bugün itibarıyla başta organik tarım destekleri olmak üzere birçok kalemde destek ödemesi yapmaya başlıyoruz, toplamı 490 milyon lira.' dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak. Bunu net söyleyebilirim ama Türkiye (tüketimini) 6 kilodan 15 kiloya çıkarırken üretimini yüzde 70 artırmış. Bugün itibarıyla tüketici tercihleri proteinde bir miktar daha ette olduğu için bizim bu konuyla ilgili ithalat bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmamız 3 senelik bir program. 2021 yılı içinde biz artık 'tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır' diyebiliyoruz."

"Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz."

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