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  • Çiftçilere 5,5 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak
Ekonomi

Çiftçilere 5,5 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 519 milyon 93 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

AA27 Haziran 2025 Cuma 08:46 - Güncelleme:
Çiftçilere 5,5 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak
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Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Tarımda sürdürülebilir üretim için desteğin kendilerinden, bereketin üreticilerden olduğunu vurgulayan Yumaklı, "5 milyar 519 milyon 93 bin lira tutarındaki destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, bitkisel ürün sigortası desteği 2 milyar 793 milyon 897 bin 962 lira, çay budama tazminatı desteği 1 milyar 871 milyon 525 bin 909 lira, katı organik organomineral gübre desteği 287 milyon 84 bin 146 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 191 milyon 245 bin 600 lira, iyi tarım uygulamaları desteği 121 milyon 699 bin 821 lira, organik tarım desteği 97 milyon 823 bin 333 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 69 milyon 791 bin 813 lira, büyükbaş hayvancılık desteği (buzağı) 41 milyon 886 bin 500 lira, mazot ve gübre desteği 28 milyon 351 bin 610 lira, patates siğili desteği 11 milyon 544 bin 702 lira, organik arıcılık desteği 3 milyon 113 bin 400 lira ve toprak analizi desteği 1 milyon 128 bin 204 lira olarak ödenecek.

  • Bakan Yumaklı
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