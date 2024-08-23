Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, "1 milyar 479 milyon 141 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, çiftçilere, bitkisel ürün sigortası için 1,2 milyar lira, büyükbaş hayvan (besi) için 175 milyon 989 bin lira, kırsal kalkınma yatırımı için 81 milyon 101 bin lira, lisanslı depolarda ürün kirası ve nakliye analizi için 12 milyon 875 bin 62 lira, sertifikalı tohum üretimi için 8 milyon 324 bin 976 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için 850 bin 962 lira destek ödemesi yapılacak.

