Çiftçiye sabit faizli kredi müjdesi
Türkiye genelinde 800 bin üyesi olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tarımsal girdilerin sabit faiz oranlarıyla kredilendirilmesi uygulamasına geçtiklerini söyledi.
Poyraz, yaptığı açıklamada, çiftçi ve üreticilerin girdi maliyetlerini mümkün olduğu kadar aşağı çekebilmek için çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda kredi faizlerine yönelik bir adım attıklarını dile getiren Poyraz “Ortaklarımızın faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için tarımsal girdilerin sabit faiz oranlarıyla kredilendirilmesi uygulamasını başlattık. Çiftçi kredide sürpriz yaşamayacak. Sertifikalı tohum, karma hayvan yemi ve kimyevi gübrede sabit faizli kredi uygulamasına geçtik. Tarım Kredi ortaklarına, sertifikalı tohum, karma hayvan yemi ve kimyevi gübrede yıllık yüzde 3.5 oranında sabit kredi maliyeti uygulanıyor” dedi.
ÇİFTÇİYE KOLAYLIK
Poyraz, uygulama çerçevesinde çiftçi ve üreticilere ilk etapta 300 milyon liralık sertifikalı tohum ve yem kredisi kullandırıldığını, bunlar dışındaki tarımsal faaliyetlerle ilgili de yüzde 50 sübvansiyonlu, sabit faiz oranlarıyla kredi kullanma imkanı sağlandığını ifade etti. Poyraz, “Tarım Kredi’den kredi kullanan çiftçinin bir yılın sonunda 10 bin lirası kredi anaparası ve 350 lirası vade farkı olmak üzere ödeyeceği toplam tutar 10 bin 350 lira olacak” diye konuştu.
Eximbank’tan faiz indirimi
Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank’ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildiğini açıkladı. Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank’ın kasım ayındaki 90 baz puanlık indirimden sonra döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yapılmasına karar verdiğini bildirdi. İhracatçılara Kasım 2019 itibarıyla 40 milyar dolar finansman sağlayan Türk Eximbank’ın 2020’de bu desteğini daha da artırma hedefi kapsamında kredi maliyetlerindeki indirime ilaveten ihracatçılardan gelen talepler doğrultusunda vadeleri de uzattığına dikkati çeken Pekcan, “Yapılan düzenlemeye göre, kısa vadeli kredi faizlerinde 15 baz puan indirim yapılmasına, marka kredisi faizlerinde 100 baz puan indirim yapılarak libor/euribor yüzde 2.75’e düşürülmesine ve vadenin 3 yıldan 10 yıla çıkarılmasına, reeskont kredisi faizlerinde tüm vadelerde 10 baz puanlık indirim yapılarak faiz oranlarının 0.30’a düşürülmesine karar verildi” dedi.
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