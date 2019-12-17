Çiftçiye sabit faizli kredi müjdesi

Poyraz, yaptığı açıklamada, çiftçi ve üreticilerin girdi maliyetlerini mümkün olduğu kadar aşağı çekebilmek için çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda kredi faizlerine yönelik bir adım attıklarını dile getiren Poyraz “Ortaklarımızın faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için tarımsal girdilerin sabit faiz oranlarıyla kredilendirilmesi uygulamasını başlattık. Çiftçi kredide sürpriz yaşamayacak. Sertifikalı tohum, karma hayvan yemi ve kimyevi gübrede sabit faizli kredi uygulamasına geçtik. Tarım Kredi ortaklarına, sertifikalı tohum, karma hayvan yemi ve kimyevi gübrede yıllık yüzde 3.5 oranında sabit kredi maliyeti uygulanıyor” dedi.

ÇİFTÇİYE KOLAYLIK

Poyraz, uygulama çerçevesinde çiftçi ve üreticilere ilk etapta 300 milyon liralık sertifikalı tohum ve yem kredisi kullandırıldığını, bunlar dışındaki tarımsal faaliyetlerle ilgili de yüzde 50 sübvansiyonlu, sabit faiz oranlarıyla kredi kullanma imkanı sağlandığını ifade etti. Poyraz, “Tarım Kredi’den kredi kullanan çiftçinin bir yılın sonunda 10 bin lirası kredi anaparası ve 350 lirası vade farkı olmak üzere ödeyeceği toplam tutar 10 bin 350 lira olacak” diye konuştu.

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