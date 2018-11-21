Çifte düşüş aralıkta

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) bu yıl 17’ncisini yapacağı MÜSİAD EXPO kapsamında düzenlenen 22. Uluslararası İş Forumu başladı. Forumun açılışını yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonda düşüşy için kasım-aralık aylarını işaret etti. Albayrak düşüşe geçen kredi faizleri konusunda da “Asıl düşüş aralıkta” mesajını verdi. Zirvede Türkiye’nin son birkaç ayda yaşadığı süreçten bahseden Albayrak “Ağustos ve eylül ayında Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen ekonomik girişimler, doğrudan para birimimiz olan TL’yi ve ekonomik istikrarımızı hedef almıştır. Bu operasyon karşısında Türkiye’nin ortaya koyduğu irade, tüm bu girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanmasını sağlamıştır” dedi.

Bakan Albayrak, özellikle ekim ayından itibaren kurun ardından birçok alanda da diğer alanlarda da Türkiye’nin normalleşme sürecine sağlam bir şekilde girmeye başladığını vurgulayarak, “Kurda, ülkemizin CDS primlerinde ve tahvil faizlerinde son birkaç aylık spekülatif süreçlerin öncesi göstergeleri yakaladık. Daha da iyileşme sürecine hızla ilerliyoruz” dedi. Albayrak, kredi faiz oranlarında son dönemde yaşanan düşüşlere değinerek, “Kredi faizleri yüzde 40’lar, 45’ler, 50’lerin konuşulduğu bir ortamda bugün, ben gün gün BDDK’dan takip ediyorum. Kredi faizleri yüzde 25’lerin altına inmeye başladı. Bu süreç, aralık ayında daha da düşecek inşallah” dedi.

CİDDİ İYİLEŞME OLACAK

Piyasada belirsizliğin kalkmasıyla enflasyonun daha da düşeceğini dile getiren Albayrak, son ÖTV ve KDV düzenlemelerinin etkisi ile çok pozitif bir kasım ayı enflasyonu tablosuna doğru ilerlediklerini söyledi. Albayrak “Özellikle kasım ve aralık ayı rakamlarında ciddi bir iyileşme yakalayarak enflasyon hedeflerimize çok yakın bir netice yakalayacağımızı düşünüyoruz” dedi.