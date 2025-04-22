Norveç merkezli şirket Stolt-Nielsen, Türkiye'de 2 milyar dolarlık mega projenin bir parçası olarak yeni bir gaz ve kimyasal terminali inşa edeceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, bir Türk şirket ile ortaklık kurulduğu vurgulandı.

Stolt-Nielsen, yıllık 472 bin 500 ton üretim kapasitesine sahip olacak polipropilen (PP) üretim tesisini de içeren bir projenin ortağı oldu. Söz konusu mega projeyle Türkiye'nin polipropilen talebinin yaklaşık yüzde 17'si karşılanacak.

AMAÇ KİMYASAL TERMİNAL KURMAK!

Çevre ülkelere erişimin kolay olması, deniz, kara ve hava taşımacılığının adeta kalbinde yer alması sayesinde Türkiye'de hayata geçirilen mega proje, yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırıma dönüştü.

Stolt-Nielsen ile bir Türk şirketin yaptığı anlaşmayla bölgedeki tesis bir kimyasal terminale dönüşecek.

POLİPROPİLENDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Söz konusu proje sayesinde, Türkiye'de tekstil, oromotiv parçaları ve ambalajlama gibi çeşitli sektörlerde kritik rol oynayan polipropilenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 17'si karşılanacak.



Uzmanlar, söz konusu projeyle Türkiye'nin cari açığını yıllık 300 milyon dolar azalacağını vurguladı.