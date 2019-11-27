‘Çılgın Proje’ için yeni adım

Projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin tamamlanması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla 28 Kasım’da toplantı yapılacak. Projeyle ilgili komisyon üyesi olarak görevlendirilenlerin katılımıyla rapor hakkında kurum/kuruluşların görüş ve düşünceleri alınacak. Ardından Kanal İstanbul’un ÇED raporunun nihai şekline ilişkin kısa süre içerisinde karar verilecek.

75 MİLYARLIK PROJE

Böylece projenin ÇED süreci de tamamlanmış olacak. Uzunluğu 45 kilometre olacak proje güzergahında yer alan diğer kurum ve kuruluşlara ait mevcut altyapı kavramsal deplase çalışmaları, ilgili kurumlarla mutabık kalınarak hazırlandı. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Küçükçekmece Gölü’nden başlayıp, Şahintepe Mahallesi’nden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek proje, Terkos Gölü’nün doğusundan Karadeniz’e ulaşacak. Proje bedeli 75 milyar lira olan Kanal İstanbul’un, kamu özel iş birliği modeliyle hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında 7 kara yolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demir yolu geçişi, 2 metro geçişi yapılması öngörülüyor.