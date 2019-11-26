İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Küçükçekmece Gölü'nden başlayıp, Şahintepe Mahallesi'nden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek proje, Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan, kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen ve mühendislik açısından tüm teknik çalışmaların tamamlandığı Kanal İstanbul'un ÇED raporuna son şekli verilecek. Bu kapsamda, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere ÇED İnceleme Değerlendirme Komisyonundaki kurum ve kuruluşların yetkililerinin katılımıyla 28 Kasım'da 1. İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantısı düzenlenecek.

Projeyle ilgili komisyon üyesi olarak görevlendirilenlerin katılımıyla rapor hakkında kurum/kuruluşların görüş ve düşünceleri alınacak. Ardından Kanal İstanbul'un ÇED raporunun nihai şekline ilişkin kısa süre içerisinde karar verilecek. Böylece projenin ÇED süreci de tamamlanmış olacak.

- Proje 45 kilometre uzunluğunda

Uzunluğu 45 kilometre olacak proje güzergahında yer alan diğer kurum ve kuruluşlara ait mevcut altyapı kavramsal deplase çalışmaları, ilgili kurumlarla mutabık kalınarak hazırlandı. Proje bedeli 75 milyar lira olan Kanal İstanbul'un, kamu özel iş birliği modeliyle hayata geçirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında 7 kara yolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demir yolu geçişi, 2 metro geçişi yapılması öngörülüyor.

Kanal İstanbul'dan kara yolu ve demir yoluyla oluşturulacak güzergahlar ise D-020 kara yolu geçişi, Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), TCDD hızlı tren hattı geçişleri, Sazlıbosna kara yolu geçişi, KMO kesim-7 geçişi, TCDD Halkalı-Kapıkule konvansiyonel demir yolu hattı, Mahmutbey-Esenyurt metrosu, TEM otoyolu geçişi, Yenikapı-Sefaköy-Beylikdüzü metrosu, D-100 kara yolu geçişi olarak planlandı.