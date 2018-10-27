Çimentoda bir günde iki dev hamle

OYAK Grubu, Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden olan Taiwan Cement Company’e, (TCC) OYAK Çimento hisselerinin yüzde 40’ını toplam 640 milyon dolar bedelle sattı. OYAK aynı gün, Avrupa’nın en büyük çimento markalarından Cimpor’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını ise satın aldı. Cimpor’un 3 entegre çimento fabrikası, 2 öğütme tesisi, Cape Verde’de torbalama tesisi ve deniz terminali, 42 hazır beton tesisi, 15 agrega tesisi, 1 kireç, 1 kağıt torba üretim, 2 harç ve 1 travers fabrikası bulunuyor. OYAK’ın ortak olarak aldığı TCC’nin ise Tayvan’da 11, Çin’de ise 65 milyon ton çimento üretim kapasitesi bulunuyor. Toplam 23 adet fabrikası bulunan TCC, Çin’in en büyük üreticileri arasında.

TÜRKİYE’YE AÇILDI

OYAK ve TCC bu iş birliğiyle yeni pazarlara açılmayı hedefliyor. TCC Yönetim Kurulu Başkanı Nelson Chang Çin’de doymaya yakın olan pazarın artık stratejik beklentilerini karşılamadığını, bu sebeple uluslararası bir açılıma gitmeye karar verdiklerini ve Türkiye gibi stratejik öneme sahip bir ülkede OYAK gibi güçlü bir kurumla iş birliği yapmayı çok büyük bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti. Chang bu iş birliğinin TCC’nin Asya pazarının dışına açılması adına öncü bir adım olacağını da söyledi.

Global oyuncu olmak için adım

Cimpor’un satın alınmasıyla ilgili konuşan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem “Türkiye’nin her sektörde dünya çapında oyuncuya ihtiyacı var. Bu doğrultuda Türk çimento sektörünün son yıllardaki en büyük başarısına imza attık ve sektörün en saygın markalarından olan Cimpor’u satın aldık. OYAK olarak ülkemize ve güçlü geleceğimize güveniyoruz. Yabancı ortaklarımızın teveccühü de bu güvenin en önemli göstergelerinden biri. Büyüme stratejilerimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdürecek, üyelerimize sürdürülebilir nema sağlamak adına Türkiye’de ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam edeceğiz” dedi. Erdem, Çin’le yapılan ortaklıkla ilgili ise “Yurtdışı piyasalarınca ülke ekonomimize duyulan güvenin bir göstergesi olarak, OYAK ve TCC arasında tesis edilen iş birliğinin, uluslararası arenada büyüme hedeflerimize olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz” diye konuştu.