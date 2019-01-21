Çin, 2018’de yüzde 6,6 büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, bugün 2018 yılına ait büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, 2018 yılında Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) yüzde 6,6 artarak 13,28 trilyon dolara çıktı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki yavaşlama 2018’in son çeyreğinde de devam ederken, dördüncü çeyrekteki büyüme yüzde 6,4 ile 2009 yılındaki küresel finans krizinden beri görülen en düşük seviyede kaydedildi. Çin, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,5 büyümüştü.

Çin, hedefinin üstüne çıktı

Çin hükümeti, 2018 için büyüme hedefini “yüzde 6,5 civarında” olarak belirlemişti. Hükümetin 2019 yılı için büyüme hedefini yüzde 6 ila 6,5 arasında koyacağı, söz konusu oranın mart ayındaki yıllık meclis toplantıları esnasında açıklanacağı bildiriliyor. Diğer yandan, bugün açıklanan başlıca verilerde aralık ayında kaydedilen düşüş gözlerden kaçmadı. 2018 yılının son ayındaki perakende satışlarda yüzde 8,2’lik artış görülürken, bu son 15 yıldaki en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Sanayi üretiminde ise yüzde 5,7 ile 2008 yılından bu yana kaydedilen en düşük performans görüldü.