Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Çin, 3. çeyrekte yüzde 6,5 büyüdü

Çin ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme oranı beklenenin altında kalarak yüzde 6,5 olarak kayıtlara geçti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ulusal İstatistik Bürosu, bugün yaptığı açıklamada, Çin’de GSYH’nin yılın ilk üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,7 büyüyerek 9,38 trilyon dolara çıktığını açıkladı.
 
Çeyrek bazlı son veriler dünyanın ikinci büyük ekonomisinin, ticaret savaşından olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Çin ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 6,7 büyümüş, son 3 yılda da çeyrek bazında büyüme oranını yüzde 6,7 ila 6,9 arasında korumuştu.
 
Pekin yönetimi, yıllık büyüme hedefini “yüzde 6,5” olarak belirlemişti.
 
Hafta başında açıklanan veriler ise Çin’in ihracatında eylül ayında yüzde 14,5’lik büyüme kaydedildiğini göstermiş, bu artış birçok şirketin ek gümrük tarifelerinden kaçınmak üzere ürünlerini “önceden gönderdiği” şeklinde değerlendirilmişti. Bunun bir sonucu olarak da eylülde Çin’in ABD karşısındaki ticaret fazlası 34,1 milyar dolara çıkmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Ahlat Ağacı´ Londra Film Festivali´nde

´Ahlat Ağacı´ Londra Film Festivali´nde

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

Cellat içeri böyle girdi

Cellat içeri böyle girdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA