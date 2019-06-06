ABD'nin Huawei'yi kara listeye alması sonrası Çin'den 5G hamlesi

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Çin 5G teknolojisini ticari kullanıma açtı

Çin, dört yerel şirkete 5G için ticari kullanım lisansı verildiğini açıkladı.

  • DHA
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Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yaptığı açıklamada, devlete ait hizmet sağlayıcıları olan China Telecom, China Mobile, China Unicom ve China Broadcasting Network Corporation şirketlerine beşinci nesil mobil iletişim servisi kullanımı lisansı verildiğini duyurdu.
 
Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Miao Wei yaptığı sosyal medya paylaşımında, "5G lisanslamaları tamamlandıktan sonra yabancı şirketleri de Çin´in 5G pazarına girmeye, onu geliştirmeye ve başarılarını birlikte kutlamaya davet ediyoruz" dedi.
 
5G konusunda küresel lider olarak görülen Huawei´den, 5G teknolojisi kullanacak şirketleri tamamen destekleyecekleri ve Çin´in 5G teknolojisinde dünya lideri olacağına inadıkları açıklaması geldi.
 
Çin´in bu hamlesi, ABD´nin Huawei´i kara listeye alması ve Çin´in de kendi kara listesini oluşturacağını açıklaması sonrasında geldi.

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