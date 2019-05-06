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Çin, ABD ile ticaret görüşmelerinin süreceğini duyurdu

Çin Dışişleri Bakanılığı´ndan yapılan açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinin planlara göre ilerlediğini ve Çinli bir heyetin Washington´a giderek görüşmelere devam edileceğini duyurdu.

  • DHA
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Çin Dışişlieri Bakanlığı sözcüsü Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He´nin heyette olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakırken, ABD ile pazarlıklarda orta yolun bulunmasını umduklarını ifade etti.
 
ABD Başkanı Donald Trump´ın, Çin´den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 10 ile yüzde 25 arasında ek gümrük vergileri getireceğini açıklaması konusunda, benzer açıklamaların daha önce de yapıldığını hatırlatan sözcü, Çin´in ABD´nin İran´ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarını sertleştirmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdi.
 
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ek gümrük vergilerinin, Çin ile pazarlılarda önemli bir koz olduğunu söylemişti.

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