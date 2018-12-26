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Çin bankaların sermayelerini güçlendirmelerine destek olacak

Çin Devet Konseyi'ne bağlı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, ticari bankaların sermayelerini takviye etmelerine çeşitli kanallardan destek olmaya çalışacak.

  • DHA
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Komite'nin dün gerçekleştirilen toplantısında, bankaların vadesiz tahvil ihrac etmelerine mümkün olan en kısa zamanda olanak verilmesi ele alındı.
 
Çin'de birçok ticari banka, sıkılaşan sermaye kuralları nedeniyle sermayelerini güçlendirme ihtiyacı duyuyor.
 

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