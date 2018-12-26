Çin bankaların sermayelerini güçlendirmelerine destek olacak

Komite'nin dün gerçekleştirilen toplantısında, bankaların vadesiz tahvil ihrac etmelerine mümkün olan en kısa zamanda olanak verilmesi ele alındı.
Çin'de birçok ticari banka, sıkılaşan sermaye kuralları nedeniyle sermayelerini güçlendirme ihtiyacı duyuyor.
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