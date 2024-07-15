Çin devinin adımı öncü oldu! Türkiye'ye yatırım yağacak

Daha önce Çinli markaların Türkiye pazarında dengeleri bozduğunu, üretim yapmazlarsa yaptırımların artması gerektiğini açıklayan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, imzalanan BYD yatırımını değerlendirdi. Rekabetin pazardaki bütün oyuncuları dinç tutup, teknolojik gelişmeleri de tetikleyeceğini açıklayan Eroldu, "BYD yatırımı Türkiye'deki diğer oyuncular için de iyi bir şey, buradaki rekabet bütün oyuncuları dinç tutacak. İkincisi de Çin'den belli bir teknoloji transferi de ülkeye gelecek. Bunları alt alta koyduğum zaman aslında hükümetin koyduğu vergilerin de doğru olduğunun bir göstergesi. Başka markalar da gelebilir. Otomotivin ekonomiye olan katkısına baktığımız zaman, burada 1'e 3'lük bir katkı görüyoruz. Yani bu ne demek, otomotiv sektöründe yapılan doğrudan 1 liralık veya 1 dolarlık yatırım aslında ülke ekonomisine 3 katı katkı sağlıyor" dedi.

PAZAR EN BÜYÜK TEŞVİK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, daha başka markaların da gelmesini beklediğinin altını çizen Eroldu, "Yatırımların bence devamı gelebilir. OSD ile doğrudan temasta bulunan şu anda yok ama daha önce görüştüklerimiz oldu. Bize de gelip danışanlar oldu ama bence olabilir çünkü Türkiye hem kendisi önemli bir pazar, ben hep şunu söylüyordum zaten Türkiye'nin kendisi, pazarın büyüklüğü bir teşvik zaten. Pazarı biz biraz daha büyütebilirsek aslında çok oyuncu zaten gelmeye doğru hareket edecek. Zaten hep konuştuğumuz yeni teknolojilere yatırım yapılması da aslında bir ölçek sorunu. Biz Türkiye'deki ölçeği ne kadar büyütebilirsek Türk otomotiv sanayini de o kadar daha teknolojik hale getirebiliriz. Öbür türlü doğal olarak bu teknolojik ürünler pahalı yatırımlar belli bir ölçek olmadığı zaman da bu işlerin dışında kalacağız" diye konuştu.

YERLİLERDE KAN KAYBI

Pazarda yerli markaların satış adetlerindeki düşüşü değerlendiren Eroldu, "İlk 6 ayın sonuçlarına baktığımız zaman büyümenin olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Devam eden yatırımlarımız var, bunların da sonuçları, meyvelerini almaya başladığımız zaman bu rakamların tekrar olumlu seyre doğru geçtiğini göreceğiz. Yerli üreticiler olarak kan kaybımız sürüyor. Yüzde 32 ile yakın senelerin en düşük iç pazar payını elde ettik. Biz geriledikçe maalesef dış ticaret açığında da sektör olarak eksi veriyoruz" açıklaması yaptı.

ÜRETİM DÜŞTÜ PAZAR ARTTI

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin verileri de açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 4 gerileyerek 707 bin 67 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre paralel seyreden otomobil üretimi ise 460 bin 743 adet oldu.

OSD, 50 YAŞINDA

1974 yılında kurulan Türkiye otomotiv sanayisinin çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği, 50'nci yılını kutladı. Türk otomotiv sanayisinin geçmişinin 1940'lara dayandığını söyleyen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, "Montaj sanayi olarak başlayan yolculuğumuz ciddi bir inanmışlık, emek ve iş birliği sonucunda bizi bugün 2 milyon adetlik kapasitenin üzerine taşıdı. Son 10 yılda 248 milyar dolar ihracat ve 65 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla ülke ihracatının yüzde 16'sını gerçekleştirdik. Bugün ulaştığımız noktada 60 bini direkt olmak üzere değer zincirinde toplam 550 binin üzerinde istihdam sağlıyoruz. Yine son 10 yılda 11 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Bugün dünyada 13, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise 4'üncü büyük otomotiv üreticisi konumuna ulaştık" dedi.