16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4455
  • 6,1201
  • 227.582
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Çin'in merkez bankası konumundaki Çin Halk Bankası'nın Başkanı Yi Gang: Çin ile ABD ticaret müzakerelerinde kritik konularda anlaştı

Çin'in merkez bankası konumundaki Çin Halk Bankası'nın Başkanı Yi Gang, ticaret müzakerelerinin son turunda ABD ile döviz kuru gibi meselelerin ele alındığını ve birçok kritik hususta mutabakat sağlandığını açıkladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

13. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) ikinci toplantısı sırasında gazetecilere demeç veren Yi Gang, yakın zamanda sona eren 7. tur üst düzey ekonomi ve ticaret müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu.
 
Yi Gang, müzakerelerde iki tarafın para politikalarını belirleme özerkliği konusunda birbirine saygı göstermeyi ve piyasa tarafından belirlenen döviz kuru sistemi ilkesine riayet etmeyi masaya yatırdığını söyledi.
 
Başkan Yi Gang'ın verdiği bilgilere göre, önceki G20 zirvelerinde verilen taahhütlerin hayat geçirilmesinin de konuşulduğu müzakerelerde, örneğin rekabetçi devalüasyon yapmama, döviz piyasasında yakın teması koruma gibi konular ele alındı.
 
Aynı zamanda Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) veri şeffaflığı standartlarına uygun olarak veri paylaşmayı taahhüt etme meselesi de müzakerelerde gündeme gelen konular arasındaydı.
 
Döviz meselesinin G20 ülkeleri, IMF gibi iki ve çok taraflı platformlar arasındaki önemli bir konu olduğunu vurgulayan Yi Gang, Çin ile ABD arasındaki döviz kuru sorununun uzun zamandır istişare edildiğini sözlerine ekledi.

Taksim´de yürüyen marjinal gruplardan ezana büyük saygısızlık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınıyor'

'Bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınıyor'

O ilimizde ev alacaklara müjde! 595 lira taksit, 20 yıl vade

O ilimizde ev alacaklara müjde! 595 lira taksit, 20 yıl vade

'Kritik konularda anlaşma sağlandı'

'Kritik konularda anlaşma sağlandı'

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

'2200 yıldır devlet yönetiyoruz, o tezgaha gelmeyiz'

'2200 yıldır devlet yönetiyoruz, o tezgaha gelmeyiz'

Bahçeli'den CHP'lilere Kılıçdaroğlu çağrısı: Vazgeçin

Bahçeli'den CHP'lilere Kılıçdaroğlu çağrısı: Vazgeçin

Etiyopya'da uçak kazası faciası

Etiyopya'da uçak kazası faciası

Almanya'dan Venezuela ve Suudi Arabistan açıklaması

Almanya'dan Venezuela ve Suudi Arabistan açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

'Kandil´e laf edemiyorlar, Pensilvanya´ya tek kelime söylemiyorlar'

'Kandil´e laf edemiyorlar, Pensilvanya´ya tek kelime söylemiyorlar'

Başkan Erdoğan'dan 105 yaşındaki hafız Nazırlı'ya özel hediye

Başkan Erdoğan'dan 105 yaşındaki hafız Nazırlı'ya özel hediye

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA