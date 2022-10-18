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Ekonomi

Çin menşeli cam elyafı malzemelerine karşı Bakanlıktan yeni karar!

Çin menşeli cam elyafı takviye malzemeleri ithalatına yönelik dampinge karşı uygulanan önlemlerin sürmesine karar verildi.

AA18 Ekim 2022 Salı 09:00 - Güncelleme:
Çin menşeli cam elyafı malzemelerine karşı Bakanlıktan yeni karar!
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli "cam elyafı takviye malzemeleri" ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Söz konusu ürünlerde yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

Gümrük idareleri, Çin menşeli cam elyafı takviye malzemelerinin serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında CIF bedelinin yüzde 24,5-35,75'i oranında dampinge karşı kesin önlem tutarını tahsil edecek.

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