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Ekonomi

Çin menşeli ithalata soruşturma

Çin menşeli 'ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)' ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 09:16 - Güncelleme:
Çin menşeli ithalata soruşturma
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yerli üretici Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ. tarafından gerçekleştirilen, Özka Lastik ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret, Goodyear Lastikleri Ticaret, Billas Lastik ve Kauçuk Sanayi, Anlas Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret ile Kocaeli Lastik şirketleri tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin menşeli "ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)" ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması yapılacak.

Tebliğde, soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

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