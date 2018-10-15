Çin Merkez Bankası Başkanı Gang: Çin, döviz politikasındaki tüm risklere hazırlanıyor

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Yi Gang, bankanın, en kötü durum senaryosu dahil, Döviz politikasındaki bir dizi riski değerlendirmekte olduğunu söyledi.

Yuanın dolar karşısında psikolojik öneme sahip 7 seviyesine yaklaşması ile birlikte, PBOC Başkanı Yi, Bloomberg News'a yaptığı değerlendirmede, Çin para biriminin "makul ve denge seviyesinde" olduğunu söyledi.

Yi, Bali'de düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılmak için bulunduğu Endonezya'da Bloomberg'e yaptığı özel açıklamada, "Yuanın volatilitesi normal," dedi ve "Esnek kur mekanizması var ve kur şimdilerde iki yönlü dalgalanıyor" şeklinde knuştu.

Yi, "Tüm yıl için, yuan, değer kazanan dolara karşı, makul bir aralıkta kalacak" dedi.

PBOC yuanın dolar karşısındaki referans kurunu Pazartesi günü 6.9154 ile Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyede belirledi. Çin para birimi onshore (Çin'deki) işlemlerde yerel saat ile 09:37'de 6.9205 seviyesinde seyrediyordu.

Yi'nin bu yorumları, ABD hazine bakanı Steven Mnuchin'in açıklamaya hazırlandığı ve Çin'i kur manipülatörü olarak etiketleyebileceği rapordan birkaç gün önce ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının gevşeme işaretleri göstermediği bir dönemde yapıldı. Tarife savaşının yatırımcıların beklentileri üzerinde olumsuz etkisi oluyor. Bu durum geçen hafta finans piyasalarında sert bir satış dalgasını tetikledi ve IMF'nin son iki yılda ilk kez düşürdüğü küresel büyüme görünümüne ilişkin bekleyişleri daha da zayıflattı.

Yi, Bali'de Mnuchin ile "oldukça iyi görüşmelede" bulunduğunu söyledi, ancak detay vermedi.

(Bloomberg)