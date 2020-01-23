İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9334
  • EURO
    6,5794
  • ALTIN
    296.348
  • BIST100
    122747
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Hazırlıklar tamam: e-Ticaret’te Çin-Türkiye iş birliği
Ekonomi

Hazırlıklar tamam: e-Ticaret’te Çin-Türkiye iş birliği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Çin’in Ticaret Bakanı Zhong Shan’ın 20 Şubat’ta gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon toplantısında e-ticaret konusunda bir mutabakatın görüşülmesi bekleniyor.

23.01.2020  08:56 - Güncelleme: 23.01.2020  08:56

Edinilen bilgilere göre, 17’nci defa yapılacak toplantıda taslak mutabakat metni de hazır. Mutabakat taslağına göre, elektronik ortamda yeni muhtemel iş birliği alanları araştırılacak, tecrübe paylaşımı yapılacak. e-Ticaret alanında iş birliğini kolaylaştırmak için etkili bir iletişim mekanizması sağlanacak. İstikrarlı ve sürdürülebilir mal ve hizmet ticaretinin geliştirilmesi için çaba sarf edilecek.

Mutabakat hayata geçerse ülkeler, sınır ötesi e-Ticaret pilot bölgelerinin kurulması, sosyal medya ve kısa video pazarlamayı içeren yeni pazarlama modelleri oluşturulması, siber güvenlik, kâğıtsız ticaret, sahte ürünlerde tüketici haklarının ve sağlığının korunması gibi konulara odaklanacak. Mutabakat üç sene geçerli olacak. Tarafların bu süreyi uzatma kapısı ise açık. Çin ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 23,6 milyar doları buluyor.

(Türkiye)

Korku doldu anlar! Kızgın filden böyle kaçtılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler
Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti
Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı
Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı

Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı

İsrail, Kudüs'teki meydanı Rusya'ya devretti
İsrail, Kudüs'teki meydanı Rusya'ya devretti

İsrail, Kudüs'teki meydanı Rusya'ya devretti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.