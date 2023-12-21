Çin, Türkiye'nin elde ettiği kabiliyetleri yakın takibe aldı!

Bakan Kacır, Pekin'de Çinli mevkidaşları Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hıcün ile Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Cin Cuanglong ile yaptığı görüşmelere ilişkin AA ve TRT'ye değerlendirmede bulundu.

Görüşmelerde Türkiye'nin araştırma, geliştirme ve inovasyon alanındaki atılımlarıyla sanayi ve teknoloji kapasitesinin geldiği düzeyi muhataplarıyla paylaştığını aktaran Kacır, "Türkiye'de yürüttüğümüz çalışmaları, özellikle dünyada öncü olduğumuz alanları kendilerine anlattım. Gördüm ki kendileri de Türkiye'nin elde ettiği kabiliyetleri ve geldiği seviyeyi yakından takip etmekteler." dedi.

Kacır, Çin'in son dönemde yüksek teknoloji alanına büyük yatırım yapan ülkelerden biri olduğuna ve bu sayede pek çok ileri teknolojide dünyanın öncü ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek "Çin, pek çok elektrikli araç markasına sahip bir ülke. Aynı zamanda batarya üretimi konusunda dünya lideri. Gelecek dönemde Çin firmalarının ülkemize yatırım yapması konusunda birlikte nasıl hareket edebileceğimizi muhataplarımızla değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Ziyaretinde elektrikli araçlar ve batarya yatırımlarına özellikle odaklandığının altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"Batarya teknolojileri, elektrikli araç üretiminin mütemmim cüzü niteliğinde. Biz elektrikli araç ve batarya alanında Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirmeyi istiyoruz. Türkiye'nin otomobili Togg bu alanda attığımız önemli bir adım oldu ve Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin dönüşümüne hız kazandırdı. Gelecek dönemde yeni yatırımlarla hem elektrikli araç hem batarya alanında Türkiye'de üretim kapasitesini artırmayı hedefliyoruz."

- YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ



Kacır, yenilenebilir enerji teknolojilerinin de potansiyel işbirliği alanı olarak öne çıktığına işaret ederek "Türkiye, güneş enerjisinde halihazırda Avrupa'da birinci ve dünyada dördüncü ülke. Rüzgar enerjisinde de dünyanın iddialı üretici ülkelerinden biriyiz, rüzgar türbinlerinin bileşenlerinin üretiminde Avrupa'da ilk beşteyiz. Çin, güneş panellerinin üretiminde lider konumda. Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki kabiliyetlerimizi ortak projelerle daha ileri düzeylere taşıyabileceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Çin'in erimiş tuz reaktörleri kullanan dördüncü nesil nükleer santrallerde dünyadaki ilk reaktörü devreye alan ülke olduğunu, Türkiye'nin de ilk nükleer santralini Rusya ile işbirliğiyle Akkuyu'da kurduğunu, santralin yakın zamanda devreye gireceğini hatırlatan Kacır, yenilikçi nükleer sistemlerin, Türkiye ile Çin arasında potansiyel işbirliği alanı olabileceğini vurguladı.

Kacır, Türkiye ile Çin'in raylı sistem teknolojilerinde de birlikte çalışmalar yürütülebileceğini belirterek "Türkiye bugün kendi elektrikli lokomotifini kendi imkanlarıyla üretebilen bir ülkedir. 160 kilometre/saat hızında elektrikli trenlerimizi kendi imkanlarımızla ürettik ve raylara indirdik. Şimdi yüksek hızlı trenlerin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda da önemli bir çaba ortaya koyacağız. Bütün bu süreçlerde uluslararası işbirliklerine de kapalı değiliz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ile Çin arasında pek çok diğer alanda da işbirliği olanakları bulunduğuna dikkati çeken Kacır, sağlık endüstrisinin bunlardan birisi olduğunu, aşı, ilaç ve tıbbi cihaz alanında birlikte çalışmalar yürütülebileceğini kaydetti.

- "TÜRKİYE, ÇİN MARKALARI İÇİN AVRUPA'YA AÇILAN KAPIDIR"



Kacır, sanayi yatırımları açısından Türkiye'nin, Çin markalarına büyük fırsatlar sunduğuna işaret ederek "Türkiye, Gümrük Birliği üyesi bir ülke olarak, Çin markaları için Avrupa Birliği'ne açılan kapıdır." ifadesini kullandı.

Görüşmelerinde Türkiye'nin yatırım açısından Çin firmalarına sunabileceği imkanları da ele aldıklarını ifade eden Kacır, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gelecek dönemde Çin ve Türkiye arasında bütün bu alanlarda bugünkünden daha ileri işbirliği ortaya koymak adına bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Her iki bakanla da görüşmelerimizde bütün bu çalışmaları ele aldık. Ortak bilimsel çağrılar, ortak AR-GE projeleri nasıl artırılabilir, bugünkü seviyeden nasıl daha ileri noktaya taşınabilir, tüm bunları değerlendirdik. Ben bu çalışmalarımızın önümüzdeki dönemde sonuçlar doğuracağına inanıyorum."

- SANAYİ TESİSLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNACAK



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Pekin'in ardından Şanghay, Cınciang, Vuhu, Lingang, Ningbo, Şıncın ve Guangcou şehirlerinde sanayi tesislerini ziyaret edecek, Çinli şirketlerin yöneticileri ve yetkililerle bir araya gelecek.

Çin'deki programında elektrikli araç ve batarya üretimine öncelik veren Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un proje ortağı Farasis Energy'nin Çin'in Ciangsu eyaletinin Cınciang şehrindeki elektrikli araç batarya üretim tesisini ziyaret edecek.

Kacır, ayrıca Çin'in kamuya ait önde gelen otomotiv şirketlerinden Chery, SAIC Motor, Zeekr (Geely) ve GAC Motor'un elektrikli araç fabrikalarında incelemelerde bulunacak.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'in, iletişim, bulut bilişim ve otomotiv alanlarında geliştirdiği yeni teknolojileri sergilediği kampüsü ziyaret edecek olan Kacır, şirketin Yönetim Kurulu ile bir araya gelecek.