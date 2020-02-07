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Ekonomi

Çin, maske için Türkiye'nin kapısını çaldı

Çin, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den maske talebinde bulunduğu öğrenildi.

07.02.2020  09:50 - Güncelleme: 07.02.2020  09:50

Ülkenin Guangdong eyaletinden Türk makamlara gelen notaya göre Türkiye’deki koruyucu maske, ameliyat maskesi ve koruyucu gözlük üreticilerine ulaşılmak isteniyor. Bu çağrıyla birlikte bölgeye yoğun miktarda Türk maskesinin gitmesi bekleniyor. Türkiye’ye gönderilen yazıda talep edilen ürünlere yönelik standart ve irtibat bilgileri de yer aldı. Ürünler teknik olarak ‘EN 14126-2003’, ‘BS EN 13795-1: 2019’, ‘ASTM Fİ670’, ‘NIOSH 42 CFR84 ANSI / AAMI PB70’, ‘BS EN 166: 2002’ standartlarına uygun olacak.

Öte yandan Alibaba, Çin’de koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için her büyüklükteki medikal ürün tedarikçisi ile Çin’deki sağlık personelini buluşturmak amacıyla “Küresel Doğrudan Tedarik Platformu” kurdu. Alibaba, hastanelerden ve yerel yönetimlerden toplanan bilgiye dayanarak, ihtiyaç duyulan koruyucu maskeler, tıbbi koruyucu elbiseler, tıbbi koruyucu gözlükler, tıbbi eldivenler ve diğer tıbbi koruyucu ürünler gibi medikal ürünlerin özelliklerini, modelini ve miktarını bu platformda yayınlayacak.

(Türkiye)

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