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Ekonomi

Çin ve BAE ticaret hacminin 200 milyar dolara ulaşmasını hedefliyor

Çin Başbakanı Li Çiang, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaretinde, ikili ülke arasında 'geleceğin yükselen endüstrilerinde' işbirliğini genişletmeyi istediklerini bildirdi.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 20:44 - Güncelleme:
Çin ve BAE ticaret hacminin 200 milyar dolara ulaşmasını hedefliyor
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre Başbakan Li, bugün başladığı ziyaretinde başkent Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Li, görüşmede, BAE ile yeni enerji, elektrikli araçlar, ileri teknolojili imalat, biyo-tıp, dijital ekonomi ve diğer alanlarda fırsatları keşfetmeye, geleceğin yükselen endüstrilerini birlikte planlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Çin Başbakanı Li, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

BAE lideri Al Nahyan da X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Çin ile diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 40 yıldaki köklü işbirliğini ileriye taşımaya kararlı olduğunu belirtti.

200 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Çin, BAE'nin en büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023'te 95 milyar dolara ulaştı. Taraflar, ticaret hacminin 2030 yılına dek 200 milyar dolara ulaşmasını hedefliyor.

Li, iki günlük ziyaret için bugün BAE'ye geldi. Çin Başbakanı, öncesinde Suudi Arabistan'a ziyarette bulunmuştu.

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