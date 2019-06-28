31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7682
  • 6,5674
  • 262.148
  • 96.143
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Çin ve Rusya ödemelerde yerel para kullanımında anlaştı

Rusya ile Çin arasında karşılıklı ödemelerde dolar yerine ulusal para biriminin kullanılmasını öngören bir anlaşma imzalandı. İki ülke, ulusal para birimi kullanımını yaygınlaştırarak ABD'nin baskı aracı olarak kullandığı doların etkisini kırmayı hedefliyor.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Maliye Bakanı Anton Siuanov ve Çin Halk Bankası Başkanı Yi Gang, karşılıklı ödemelerde  dolar yerine ulusal para birimine geçiş yapmak üzere hükümetler arası bir anlaşma imzaladı.
 
Haberi geçen Izvestiya gazetesinde, Rusya alt meclisinin Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı ile Maliye Bakanlığı arasındaki bildirimlere de yer verildi.
 
Gazeteye göre, anlaşmaya ilişkin detaylı bilgilerin de yer aldığı bildirimde Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, bakanlığın ekonomik ortaklarla yapılan anlaşmalarla ''ulusal para birimine'' yoğunlaşma çabalarının ülkenin ekonomik güvenliğini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti.
 
Bildiride ayrıca, Rusya ile Çinli işletmeler arasındaki ulusal para birimlerinde ödemeler için yeni mekanizmaların zaten geliştirilme aşamasında olduğu belirtildi.
 
Moskova yönetimi, ABD'nin ticari ortaklarına baskı yapmak için dolar silahını kullandığını eleştirerek ülkelerin ticarette ulusal para birimine geçiş yapmaları çağrısında bulunuyor. 
 
Rusya, 2018'de yaptırım dalgalarının ortasında ABD devlet tahvillerindeki varlıklarının çoğunu altına çevirmeye çalıştı.
 
Ayrıca son yıllarda ticari ortakları ile imza attığı anlaşmaların çoğunu, yerel para birimleri üzerinden imzalama fikrini savundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Doktora 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' demişti... İşte cezası

Doktora 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' demişti... İşte cezası

Çukurca’da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Çukurca’da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Kan donduran olay! Ağlamasın diye halının altına koyduğu bebeğini...

Kan donduran olay! Ağlamasın diye halının altına koyduğu bebeğini...

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

Büyük şok! Beşiktaşlı yıldızı da dolandırmışlar

Büyük şok! Beşiktaşlı yıldızı da dolandırmışlar

FETÖ elebaşına övgüler dizmişti... Konser için Türkiye'ye geliyor

FETÖ elebaşına övgüler dizmişti... Konser için Türkiye'ye geliyor

Ustaya meslek bıraktıran mimari, zamana direniyor

Ustaya meslek bıraktıran mimari, zamana direniyor

Yerli savunma sanayiinden müthiş başarı: ACMI millileştirildi

Yerli savunma sanayiinden müthiş başarı: ACMI millileştirildi
 

POPÜLER HABERLER

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! ABD´de büyük skandal!

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! ABD´de büyük skandal!

Yoğun ilgi var! Herkes katılmak istiyor...

Yoğun ilgi var! Herkes katılmak istiyor...

Ata sporları için kulüp kurdular!

Ata sporları için kulüp kurdular!

Göbeğim var diye üzülmeyin! Bu besinleri tüketin...

Göbeğim var diye üzülmeyin! Bu besinleri tüketin...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA