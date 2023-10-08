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Ekonomi

Çin ve Tayvan'a Türkiye farkı! 2 Türk harikası birinciliği aldı

Son 20 yılda teknoloji ve altyapı bakımından başarılı bir gelişme yaşayan Türkiye, mega projelerle Çin ve Tayvan gibi ülkelere fark atarak geride bıraktı. Türkiye'nin 2 mega projesi Zigana Tüneli ve Eğiste Hadimi Viyadükü, IRF 2023 Global Başarı Ödülleri'nde birinciliğe layık görüldü. Konu hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Projelerimiz, Çin ve Tayvan gibi ülkelerin projelerini geçerek mühim bir başarı elde etmiştir. Bu ödüller, ülkemizin mühendislik alanındaki gelişmişliğinin ve kaydedilen ilerlemenin önemini de ortaya koyuyor.' dedi.

AA8 Ekim 2023 Pazar 17:00 - Güncelleme:
Çin ve Tayvan'a Türkiye farkı! 2 Türk harikası birinciliği aldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Ödülleri'nin Türkiye'nin mühendislik alanındaki gelişmişliğini ortaya koyduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, "Ülkemiz için aşkla çalışmaya, milletimizin hizmetine yeni projeler sunmaya devam edeceğiz. Projelerimiz, Çin ve Tayvan gibi ülkelerin projelerini geçerek mühim bir başarı elde etmiştir." ifadesini kullandı.

2 TÜRK HARİKASI BİRİNCİLİĞİ ALDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, IRF 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında Türkiye'den Zigana Tüneli Projesi "yapım metodolojisi", Eğiste Hadimi Viyadükü Projesi de "kalite yönetimi" kategorilerinde en iyi proje olarak seçilerek ödüle layık görüldü.

Ödüllerin 14-17 Kasım'da ABD'nin Arizona eyaletinde düzenlenecek "Roads to Tomorrow (R2T) Konferansı"nda verilmesi bekleniyor.

"AŞK İLE ÇALIŞAN YORULMAZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık tarafından hayata geçirilen projelerin daha önce de IRF tarafından ödüle layık görüldüğünü hatırlattı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 2019'da "dizayn", 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun 2021'de "proje finansmanı ve ekonomi", 2022'de yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun "yapım metodolojisi" kategorilerinde birincilik ödülü aldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"IRF 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında, Zigana Tüneli 'yapım metodolojisi', Eğiste Hadimi Viyadükü ise 'kalite yönetimi' kategorisinde birinci seçildi. Özellikle Eğiste Hadimi Viyadükü'müz, tüm jüriler tarafından birinci seçilerek bu kategoride önemli bir başarıya imza attı. Projelerimiz, Çin ve Tayvan gibi ülkelerin projelerini geçerek mühim bir başarı elde etmiştir. Bu ödüller, ülkemizin mühendislik alanındaki gelişmişliğinin ve kaydedilen ilerlemenin önemini de ortaya koyuyor."

IRF'nin şimdiye kadar 30 ülkeden 150'den fazla projeye ödül verdiğine dikkati çeken Uraloğlu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli olan Zigana ile ülkenin en yüksek ayaklı viyadüğü olan Eğiste Hadimi'nin uluslararası alanda en iyi proje seçilerek ödüle layık görülmelerinin kendilerini gururlandığını bildirdi.

Uraloğlu, "Bu başarı ve gururun asıl sahibi bize güvenen milletimizdir. Biz bu ülkeye, bu millete aşığız ve biliyoruz ki aşk ile çalışan yorulmaz. 'Her alanda lider ülke Türkiye' hedefiyle çıktığımız bu yolda ülkemiz için aşkla çalışmaya, milletimizin hizmetine yeni projeler sunmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi durmak yok, yola devam." değerlendirmesinde bulundu.

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