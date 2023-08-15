İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0699
  • EURO
    29,5997
  • ALTIN
    1657.42
  • BIST100
    7763.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Çin'de kovid-19 sonrası ekonomik kırılganlık devam ediyor
Ekonomi

Çin'de kovid-19 sonrası ekonomik kırılganlık devam ediyor

Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ülke ekonomisinin üretim, tüketim, yatırımlar, ve istihdam dahil çok sayıda alanda Kovid-19 sonrasında toplanmada güçlüklerin sürdüğünü ortaya koyuyor.

AA15 Ağustos 2023 Salı 09:24 - Güncelleme:
Çin'de kovid-19 sonrası ekonomik kırılganlık devam ediyor
ABONE OL

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede temmuz ayı ve ilk 7 ayı kapsayan, sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Buna göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarken hazirandaki yüzde 4,4 artışın gerisine düştü.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise temmuzda yıllık yüzde 2,5 artarak hazirandaki yüzde 3,1'lik yükselişe göre daha düşük performans gösterdi.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 7 ayda yıllık yüzde 3,4 artmasına rağmen ilk yarı sonundaki yüzde 3,8'lik artışın altında kaldı.

İlk 7 ayda özel sektör yatırımları geçen yıla göre yüzde 0,5 azalırken kamu sektörü yatırımları yüzde 7,6 arttı.

Sabit sermaye yatırımlarının yaklaşık beşte birini oluşturan, ekonomik büyümeye yaklaşık yüzde 14 katkı sağlayan gayrimenkul yatırımları ise ilk 7 ayda yüzde 8,5 azaldı.

Borç problemlerinin giderek derinleştiği gayrimenkul sektöründeki yatırımlar, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 azalmıştı.

- GENÇ İŞSİZLİĞİ RAKAMLARI AÇIKLANMADI

Kentlerdeki işsizlik oranı temmuzda önceki aya göre 0,1 puan artarak 5,3'e çıkarken Ulusal İstatistik Bürosu, yüksek seyreden genç işsizliği rakamları dahil yaş gruplarına göre işsizlik rakamlarını, "çalışma istatistiklerinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu" gerekçesiyle açıklamadı.

Kovid-19 salgının başından bu yana ülkede yüksek seyreden 16-24 yaşlarındaki genç nüfustaki işsizlik, haziranda yüzde 21,3 çıkarak 1990'lardan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

  • Çin ekonomisi
  • Kovid-19 sonrası
  • istihdam krizi
  • iç talep düşüşü
  • dış ticaret etkisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.