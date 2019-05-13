Çin'den ABD'ye misilleme: Dow Jones açılış öncesinde 450 puan düştü
Çin´in çeşitli ABD ürünlerine uygulanan ek gümrük vergilerini 1 Haziran´dan itibaren artıracağı açıklamalarının ardından Dow Jones açılış öncesinde 450 puan birden düştü.
- DHA
Pekin yönetiminin 60 milyar dolar değerinde çeşitli ABD ürününe uygulanan ek gümrük vergilerini gelecek aydan itibaren yüzde 25´e yükselteceği açıklaması, küresel ekonomik istikrarın korunması endişelerini artırdı. Açılış öncesi Wall Street endekslerinde görülen düşüş, piyasa açıldığında hisselerin satılabileceğine işaret etti.
Çin´den yapılan açıklamanın ardından ABD piyasalarında açılış öncesinde;
- Dow Jones yüzde 1.72
- Nasdaq yüzde 2.43
- S&P 500 yüzde 1.77 düştü.
Euro TSİ 15:22´de dolar karşısında yüzde 0.10 değer kazanarak 1.1245 dolardan işlem gördü.
- S&P 500 yüzde 1.77 düştü.
Euro TSİ 15:22´de dolar karşısında yüzde 0.10 değer kazanarak 1.1245 dolardan işlem gördü.
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