Çin'den ABD'ye misilleme: Dow Jones açılış öncesinde 450 puan düştü

Pekin yönetiminin 60 milyar dolar değerinde çeşitli ABD ürününe uygulanan ek gümrük vergilerini gelecek aydan itibaren yüzde 25´e yükselteceği açıklaması, küresel ekonomik istikrarın korunması endişelerini artırdı. Açılış öncesi Wall Street endekslerinde görülen düşüş, piyasa açıldığında hisselerin satılabileceğine işaret etti.

Çin´den yapılan açıklamanın ardından ABD piyasalarında açılış öncesinde;

- Dow Jones yüzde 1.72

- Nasdaq yüzde 2.43

- S&P 500 yüzde 1.77 düştü. Euro TSİ 15:22´de dolar karşısında yüzde 0.10 değer kazanarak 1.1245 dolardan işlem gördü.

- S&P 500 yüzde 1.77 düştü.

Euro TSİ 15:22´de dolar karşısında yüzde 0.10 değer kazanarak 1.1245 dolardan işlem gördü.