Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 86.74 artarak 260 bine çıktı

Çin'de 2018 "Türk Yılı" olarak ilan edilirken, Türkiye'ye bu yıl gelen Çinli turist sayısı, Ocak - Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86.74 artarak 260 bine çıktı.

THY'nin Çin hatlarında yapılan seferleri turistlerle dolup taştı. Çinli turistlerin akın akın Türkiye'ye gelmesiyle Uzakdoğu seferlerinde yolcu ve doluluk oranları uçtu.

UZAKDOĞU SEFERLERİNDE 8 AYDA 3 MİLYON 641 BİN YOLCU

THY Uzakdoğu olarak 23 ülkede 36 kente uçarken, bu ülkeler içinde en önemli seferler ise Çin'e yapılan uçuşlar oluşturuyor. THY Çin'de Beijing, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong oluşturuyor.

Çin seferlerinin de etkisiyle THY'nin Ocak-Ağustos döneminde Uzakdoğu uçuşlarında doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre 3.0 puan artışla, yüzde 85.7'e ulaşırken, yolcu sayısı da yüzde 10.1 yükselişle 3 milyon 641 bine çıktı. THY uzun bir süredir yolcu memnuniyetini artırmak için de bu seferlerde Çince bilen kabin görevlileri de bulunduruyor.

THY TANITIM FAALİYETLERİNİ DE ARTIRDI

THY Çin'de daha da büyüme hedefiyle tanıtımlarını daha da artırdı. Çin'deki altı farklı internet fenomeni Pekin'den beş farklı destinasyona seyahat ederek sosyal medya kanalları ve bir tatil-gezi portamı üzerinden seyahat deneyimlerini anlattı. THY'nin özel olarak hazırladığı video, Çin'in önemli sosyal medya platformunda da gösterildi. Proje ile 63.3 milyon görüntüleme ve 25.4 milyon dolarlık reklam değeri elde edildi. Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern de Türkiye uçuşlarına 20 Aralık'ta haftada 3 olmak üzere yeniden başlayacak.

KUŞAK VE YOL ÜZERİNDEKİ ÜLKELERE VİZE

Çin devletinin projenin içindeki devletlerle ilgili turizm planı şöyle:

"Çin devletinin hedefi turizm alanında işbirliğini arttırmalı ve kapsamını genişletmeli; birbirimizin ülkesinde turizme destek haftaları ve tanıtım ayları düzenlemeli; ortaklaşa şekilde rekabet gücü yüksek olan uluslararası turist güzergahları ve İpek Yolu özellikleri taşıyan ürünler meydana getirmeli; Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler için turist vizesine başvuru yapmayı daha elverişli hale getirmeliyiz. 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu kruvaziyer turizmi programı üzerine işbirliği sağlamalıyız. Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler arasında spor etkinlikleri yürütmeli ve ülkeleri büyük uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma tekliflerinde desteklemeliyiz."