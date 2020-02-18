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Ekonomi

Çin, 696 ABD ürünü için gümrük vergisi muafiyeti tanıdı

ABD ile birinci aşama ticaret anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmeye çalışan Çin, ABD'den ithal 696 ürün için gümrük vergisi muafiyetleri tanıyacağını açıkladı.

DHA18 Şubat 2020 Salı15:45 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:45

ABD ve Çin arasında varılan ve 14 Şubat'ta yürürlüğe giren birinci aşama ticaret anlaşması kapsamında Çin, ABD'den mal ve hizmet alımını iki yıl içinde 200 milyar dolar artırmayı taahhüt etmişti.

Çin, anlaşma imzalandıktan sonra ABD'den ithal ürünlere yönelik bazı ek gümrük vergilerini geri aldı. İkili ticaret anlaşmazlığının tırmandığı sırada devreye alınan ek gümrük vergilerinde muafiyete tabi olacak ürünler arasında domuz eti, sığır eti, soyafasulyesi, LNG ve ham petrol gibi temel tarım ve enerji ürünleri bulunuyor.

Muafiyete tabi olan diğer ürünler arasında denatüre etanol ve bazı buğday, mısır ve sorgum bulunuyor. Bakır cevheri ve konsantreleri, bakır hurdası ve alüminyum hurdası da dahil olmak üzere bazı tıbbi cihazlar ve metaller de gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Böylece, Çin şimdiye kadar sunduğu en önemli gümrük vergisi muafiyetlerini uygulamaya koydu.

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