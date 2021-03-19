Çin'e süt ürünleri ihracatında yükseliş sürüyor: Yılın ilk iki ayında 9,3 milyon dolara ulaşıldı

AA 19 Mart 2021 Cuma 11:32 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 11:32

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engelin geçen yıl mayıs ayında kalkmasının ardından, Türk süt ürünleri ihracatçıları pazara hızlı giriş yaptı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, 2020'de yaklaşık 7 aylık süreçte Çin'e süt ürünleri ve mamulleri ihracatı 14,6 milyon dolara ulaştı.

Bu ülkede kalıcı olmak isteyen ihracatçılar tanıtım faaliyetleri ve karşılıklı iş birlikleriyle pazar payını artırdı. Ocak-Şubat döneminde Çin'e yapılan ihracat ise 9,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Çin'e ihracatta peynir altı suyu 8,3 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

- TÜRK ÜRÜNLERİ RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, AA muhabirine, 54 firmanın süt ürünlerinde Çin'e ihracat izni aldığını söyledi.

Çin'in dünyanın en büyük tüketicilerinden biri olduğuna dikkati çeken Girit, "İlk başlarda süt tozu ile başlamıştık. Sanayi kısmına gönderiyorduk. Peynir altı suyu da ihracatımızda bu ülkeye ilk sırada. Ancak sevindirici olan Türk firmalarının başarılarıyla artık raflarda da yer alıyoruz. Son tüketiciye kadar ulaştırabiliyoruz." dedi.

Egeli firmaların pazarda çok başarılı olduğunu, bölgedeki bir firmanın Çin'e mozarella peyniri ihraç ettiğini dile getiren Girit, firmaların katma değeri yüksek ürünlerle pazardan daha fazla pay almasını istediklerini söyledi.

Girit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önceki beyanatlarımızda Çin pazarında kalıcı olmak istediğimizi söylemiştik. Kalıcı olduğumuz gibi pazardaki payımız da giderek artıyor. Çin'in ithalatına bakıldığında küçük bir miktar olsa da bizim için önemli. Yılın ilk iki ayında yakaladığımız 9,3 milyon dolarlık ihracat başarısının yıl boyunca devam edeceğini öngörüyoruz. Uzun vadede ise bu rakamları katlamak istiyoruz."