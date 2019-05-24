Çinli çip üreticisi New York Borsası'ndan çekiliyor
Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) firması, ABD ve Çin arasıdanki ticaret savaşları sürerken, New York borsasından çekildiğini açıkladı.
- DHA
Firmanın Cuma günü yaptığı açıklamada, SMIC´ın 3 Haziran tarihinde borsadan çekileceği belirtilirken neden olarak borsada liestelenmenin maliyetleri ve uyum problemleri gösterildi.
ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri, ABD´nin Çinli teknoloji firması Huawei´i kara listeye alması ile yükselirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Huawei yalnızca Çin´e değil, aynı zamanda Çin Komünist Partisi´ne de derinden bağlı" demişti.
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