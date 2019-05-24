Çinli çip üreticisi New York Borsası'ndan çekiliyor

Firmanın Cuma günü yaptığı açıklamada, SMIC´ın 3 Haziran tarihinde borsadan çekileceği belirtilirken neden olarak borsada liestelenmenin maliyetleri ve uyum problemleri gösterildi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri, ABD´nin Çinli teknoloji firması Huawei´i kara listeye alması ile yükselirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Huawei yalnızca Çin´e değil, aynı zamanda Çin Komünist Partisi´ne de derinden bağlı" demişti.