Coğrafi ürünlerimiz tüm dünyaya açılıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da düzenlenen ‘2’nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ Emine Erdoğan’ın katıldığı açılış toplantısıyla başladı. Bu yılki teması ‘Anadolu’dan dünyaya’ olarak belirlenen zirve, Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak, coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmeyi ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

SEKTÖR BULUŞTU

Zirvede coğrafi işaretler ve yöresel ürünler ile ilgili üreticiler, paydaşlar, Türk ve yabancı perakende ve HORECA (yemek servisi endüstrisi) sektörü temsilcileri ile uluslararası organizasyonların stantları yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, zirve kapsamında yapılan çalışmaları, Anadolu’nun mirasına sahip çıkmak olarak gördüğünü, ülkenin her köşesinden fışkıran zenginliği tescillemenin takdire şayan olduğunu söyledi.

AFYON SUCUĞU DA VAR

Erdoğan, “Bugün Türkiye’de, Adana’nın kebabından, Ayancık keten bezine, Kastamonu siyez bulgurundan, Mut zeytinyağına, Nizip sabunundan Safranbolu safranına kadar yüzlerce coğrafi işaretli ürün mevcut. Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı ise, AB’den coğrafi işaret tescili almış üç ürünümüz. Afyon sucuğu, Kayseri mantısı, Giresun tombul fındığı gibi 15 ürün için de, AB’ye tescil için başvurularımız yapıldı, işlemlerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu ürünler de ülkemizin anonim değerleri olarak dünya sahnesine çıkacak” dedi.

Erdoğan, “Türk Patent ve Marka Kurumu’nun envanterine göre, Türkiye’de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısı 2 bin 500’e yakın. Yani hemen elimizin altında müthiş bir potansiyel var” dedi.

2.500 POTANSİYEL ÜRÜN

Sahte ve taklit ürünlerin küresel ticaretteki payının yüzde 3.3’e ulaştığını ifade eden Emine Erdoğan, “Bu haksız kazancın önüne geçilmesi ve fikri mülkiyet haklarının korunması da, coğrafi işaretli ürünlerin artmasından geçiyor. Eğer biz, coğrafi işaret almaya aday ürün potansiyelimizi iyi kullanabilirsek, ekonomik anlamda da yeni kulvarlarda koşacağız” diye konuştu.