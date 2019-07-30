Çok güzel bir hava var faizde düşüş sürecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “6 ay öncesinden daha güzel bir hava var” dedi. Albayrak Merkez Bankası’nın attığı adım sonrası ağustos başı itibariyle kamu bankalarının kredi faizlerinde indirime gideceğini söyledi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki son gelişmeleri, gazete ve televizyonların ekonomi müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda değerlendirdi. Bakanlığının birinci yılını ‘ekonomik saldırı’ ve ‘ataklarla’ geride bıraktığını hatırlatan Albayrak, bu süreci püskürttüklerini belirterek “6 ay öncesinden daha güzel bir hava var” dedi. Merkez Bankası’nın faiz indirimine de dikkat çeken Albayrak kredi faizlerinde de indirimin yakın olduğunu söyledi. Albayrak “Yakın dönemde kamu bankaları başta olmak üzere bu indirimleri çok net göreceğiz. Kamu bankalarından ağustos ayı itibarıyla çok daha somut adımlar göreceğiz” şeklinde konuştu.
Merkez Bankası’nın faiz indirimi konusunda ise Albayrak “Merkez Bankası ciddi anlamda bir data setine çalışarak karar veriyor. Bunun makası marjı bizim bilmemiz, karar vermemiz mümkün değil. Ama icra tarafındaki biri olarak reel sektörün maliyetlerindeki düşüşe olumlu bakarım. Enflasyon trendine baktığımızda faizde aşağı yönlü sürecin devam edeceğini öngörüyoruz. 2019 enflasyon hedefinin altında kapatacağımızı çok net söyleyebilirim. Trendin aşağı yönlü olduğu görülüyor”diye konuştu.
İŞSİZLİK 11’LERE İNDİ
Albayrak, farklı medya, sosyal medya mecraları üzerinden, ‘Dolar 10 lira olacak, 20 lira olacak’ diyenler, negatif algı yaratmaya çalışanlar bulunduğunu belirterek, bunları yakından takip ettiklerini söyledi. Albayrak, farklı ülkelerin istihbarat altyapısına hizmet eden kişilerce de bu sürecin yürütüldüğünü aktardı. Kurda olduğu gibi büyüme konusunda da negatif algı yürütmeye çalışanların bulunduğunu anlatan Albayrak, “Türkiye bu yıl pozitif büyüyecek. Büyüme 2019 yılı hedefine yakınsayacak çerçevede olacak” diye konuştu. Albayrak, yılın 3 ve 4. çeyreğinde çok daha olumlu döneme girilmesini beklediklerini dile getirdi. Albayrak “İşsizlikle ilgili en kötüyü yüzde 14,7 ile geride bıraktık. Yaz aylarıyla birlikte yüzde 11-12’lere geldik” dedi.
YAPTIRIM AZ ETKİLER
ABD’den gelecek olası yaptırımların ekonomiye etkisinin sorulması üzerine Albayrak, “Yapılan açıklamalarda, görüşmelerde artık sürecin daha pozitif cereyan ettiğini, olası etkilerin artık minimize olduğunu ve bu etkilerin ekonomimize de çok daha düşük düzeyde olacağı yönünde genel oluşmuş bir beklenti var. Sayın Trump ile Cumhurbaşkanımızın ilişkileri açısından daha pozitif bir sürece girdiğimizi söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.
Tatilin uzamasına olumlu bakmıyoruM
Albayrak, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin ise “Şahsi kanaatim sorulursa, ben bayram tatilinin uzatılmasına çok olumlu bakmıyorum. Zaten tatil döneminden geçiyoruz. Tam tersine üretim odaklı süreç oluşturursak şahsi kanaatim daha uygun olur” ifadesini kullandı. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya bir görev verilip verilmeyeceği konusunda ise Albayrak, Atilla’nın şu anda dinlendiğini ve dönüşünün ardından bu konunun oturulup konuşulabileceğini söyledi. Albayrak, “Bugüne kadar kamuda çok farklı pozisyonlarda çalıştı, performansı malum. Bununla ilgili en güzel şekilde değerlendirilir” dedi.
Türkiye’ye güvenenler yüzde 20-60 kazandı
“Enflasyonu yıl sonunda Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) hedefin altında kapatacağımızı ifade edebilirim” diyen Albayrak, “Mayıstan bu yana 10 milyar dolardan fazla yabancı yatırımcı girişi var. Türkiye’ye güvenen yatırımcı kazandı” dedi. Türkiye’ye güvenip gelen yatırımcıların son bir yıl içinde gerek Türk Lirası gerek döviz bazında yüzde 20 ila yüzde 60 arasında kazandıklarını anlatan Albayrak, “Ama birileri de Türkiye’nin çok daha kötü gideceği yönünde bir senaryo çizerek farklı yatırım tavsiyelerinde bulundu, Türkiye’ye güvenmeme yönünde bir oyun oynadı. Peki bunlar ne kaybetti? Yüzde 10 ila 15 arasında” ifadesini kullandı.
Yapılandırmaya ‘yeşil ışık’
“AF dönemleri geride kaldı” diyen Albayrak “Vergi yapılandırması konusunda adımlar atılabilir” dedi. Albayrak Vergi Reformu’nun ise sonbahara hazır olacağını söyledi. Albayrak otomotiv sektörüne yönelik yapılan ÖTV indirimlerine değinerek, “Büyüme noktasında olumsuz etkilendiğimiz bu dönemde ekonomide attığımız adımların faydasını gördük. Yılın ikinci yarısının çok daha olumlu olmasını bekliyoruz. Sektör ve temsilcileriyle iletişimimiz devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz, bu noktada atılması gereken bir adım olursa atarız” dedi. Albayrak ÖTV artışıyla ilgili şu anda spesifik bir artışın gündemlerinde olmadığını da ifade etti.
Toplu sözleşmelerde orta yolu bulacağız
Bakan Albayrak toplu toplu sözleşmelerle ilgili bir soru üzerine de “Türkiye enflasyon noktasında bakıldığında bugüne kadar ne işçisini ne memurunu hiç ezdirmedi. Bu görüşmelerde mümkün olduğunca nasıl iyileştirme yapılabilir noktasında görüşmeler devam ediyor, edecek. Adaletli bir şekilde yani Türkiye’nin içinden geçtiği durumu da göz önünde bulundurarak, mümkün olduğu kadar, enflasyondaki iyileşmenin de göz önünde bulundurulduğu çerçevede orta yolda buluşulacağını temenni ediyorum” dedi. Kıdem tazminatına yönelik bir soruyu da yanıtlayan Albayrak “Türkiye’deki emeklilik sistemi reformu uzun yıllardır süre gelen bir konu. Türkiye’nin belki 100 yılını etkileyecek bir konu. Bunu öyle bir sonuçla sona erdirmemiz lazım ki bütün paydaşların mutlu olacağı ve kazanacağı bir adım atılması gerekiyor. Yeni dönemde bununla ilgili somut adımlar atacağımız bir süreç var. Tüm paydaşların kazanacağı bir formülle yapacağız” dedi.
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