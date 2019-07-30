Çok güzel bir hava var faizde düşüş sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki son gelişmeleri, gazete ve televizyonların ekonomi müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda değerlendirdi. Bakanlığının birinci yılını ‘ekonomik saldırı’ ve ‘ataklarla’ geride bıraktığını hatırlatan Albayrak, bu süreci püskürttüklerini belirterek “6 ay öncesinden daha güzel bir hava var” dedi. Merkez Bankası’nın faiz indirimine de dikkat çeken Albayrak kredi faizlerinde de indirimin yakın olduğunu söyledi. Albayrak “Yakın dönemde kamu bankaları başta olmak üzere bu indirimleri çok net göreceğiz. Kamu bankalarından ağustos ayı itibarıyla çok daha somut adımlar göreceğiz” şeklinde konuştu.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi konusunda ise Albayrak “Merkez Bankası ciddi anlamda bir data setine çalışarak karar veriyor. Bunun makası marjı bizim bilmemiz, karar vermemiz mümkün değil. Ama icra tarafındaki biri olarak reel sektörün maliyetlerindeki düşüşe olumlu bakarım. Enflasyon trendine baktığımızda faizde aşağı yönlü sürecin devam edeceğini öngörüyoruz. 2019 enflasyon hedefinin altında kapatacağımızı çok net söyleyebilirim. Trendin aşağı yönlü olduğu görülüyor”diye konuştu.

İŞSİZLİK 11’LERE İNDİ

Albayrak, farklı medya, sosyal medya mecraları üzerinden, ‘Dolar 10 lira olacak, 20 lira olacak’ diyenler, negatif algı yaratmaya çalışanlar bulunduğunu belirterek, bunları yakından takip ettiklerini söyledi. Albayrak, farklı ülkelerin istihbarat altyapısına hizmet eden kişilerce de bu sürecin yürütüldüğünü aktardı. Kurda olduğu gibi büyüme konusunda da negatif algı yürütmeye çalışanların bulunduğunu anlatan Albayrak, “Türkiye bu yıl pozitif büyüyecek. Büyüme 2019 yılı hedefine yakınsayacak çerçevede olacak” diye konuştu. Albayrak, yılın 3 ve 4. çeyreğinde çok daha olumlu döneme girilmesini beklediklerini dile getirdi. Albayrak “İşsizlikle ilgili en kötüyü yüzde 14,7 ile geride bıraktık. Yaz aylarıyla birlikte yüzde 11-12’lere geldik” dedi.

YAPTIRIM AZ ETKİLER

ABD’den gelecek olası yaptırımların ekonomiye etkisinin sorulması üzerine Albayrak, “Yapılan açıklamalarda, görüşmelerde artık sürecin daha pozitif cereyan ettiğini, olası etkilerin artık minimize olduğunu ve bu etkilerin ekonomimize de çok daha düşük düzeyde olacağı yönünde genel oluşmuş bir beklenti var. Sayın Trump ile Cumhurbaşkanımızın ilişkileri açısından daha pozitif bir sürece girdiğimizi söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.