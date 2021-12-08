8 Aralık 2021 Çarşamba 15:21 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:23

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CNN Türk canlı yayınında 3600 ek gösterge ve memur zamlarına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yalçın konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Gıda fiyatlarındaki yükselme ve market enflasyonu memurun alım gücünü düşürdü. Bizim buradaki temel yaklaşımımız şu ağustostan ocak ayına kadar olan süreçteki ekonomik hareketlilik toplu sözleşmede öngörülemeyen bir hareketliliktir. Ve toplu sözleşmemiz ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. 1 Eylül ile 30 Kasım'daki ekonomik hareketlilik memurun alım gücünü düşürdü.

Toplu sözleşmede memurun enflasyon farkı verilecek kelimesi önemlidir. Konu enflasyon farkının üzerinde bir konudur.

"EK ZAMMA İHTİYAÇ VAR"

Memura bir refah düzeyinin yapılmasına ve ek zamma ihtiyaç var. Kira fiyatları yükseldi gıda fiyatları yükseldi ve hayatın her anlamına dokunan bir zam meydana geldi. Biz burada Memur- Sen olarak bir diploması yaptık. Çalışma Bakanlığı tarafından görüşme gerçekleştirdik. Prensip olarak bir şeyde uzlaştık. Ocak ayında maaşa yansıyacak enflasyon oranı ve bunun üzerinde bir refah düzenlemesinin gelmesi konusunda uzlaştık. Çünkü şu an asgari ücret tartışması devam ediyor. Önce asgari ücret tartışmasının bir kenara bırakılması gerekiyor. Asgari ücret geride kaldıktan sonra başkanlık toplantısı sürecinde bir araya gelip rakam konusunu konuşacağız.

"YÜZDE 35'LİK BİR ZAMMA HAYIR DEMEZ TEŞEKÜR EDERİZ"

Rakam da, oran da tartışma da konuşulabilir. Öncelikle yüzde 35'lik bir zamma hayır demez teşekkür ederiz. Refah düzenlemesi cümlesi kurmuş olmasıyla olağanüstü bir iyileşme piyasayı da hareketlendirir. İşvereni güldüreceği kadar alınan zam anında piyasaya yansıyacaktır. Memurlar aslında piyasayı düzenleyen bir kesimdir. Bir yere yatırmaya gitmiyor o para anında devlete geri dönüyor.

Biz Ocak'tan itibaren 2022-2023'ü kapsayan toplu sözleşme ikramiyesiyle birlikte örgütlü kitleye yüzde 30 en düşük. Hizmet kolundan gelen destekle yüzde 40.2'ye kadar iyileştirmeler var.

ZAM TARTIŞMALARI...

Yüzde 30 ile 35 arası kümülatif iyileştirmeler söz konusu diye yapılan açıklamalar yüzde 30-35 zam olarak manşetlere sirayet etti. Biz bu rakamlara teşekkür eder ve davul zurnayla halay çekeriz. Ne rakam konuşuldu ne de oran konuşuldu. Memurların alım gücü yükseltilmeli bu ekonomik hareketlilikten memura ek zam temin edilmelidir. Asgari ücret toplantısı bittikten sonra biz bunu konuşma fırsatını bulacağız. Ocak 15'te maaşlara yansıyacak şekilde bu konuyu tamamlayacağız.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Biz son bitirdiğimiz sözleşmede karar aldık. 3600 ek gösterge ve bu göstergeler 2022'de yetkililer tarafından tamamlanacak. En son yaptığımız toplantıda bu konuyla ilişkili konuştuk. Bir konuda uzlaştık asgari ücret bittikten sonra 3600 ek gösterge komisyonunu ocak ayına kalmadan tamamlanacak. Bizim o komisyonda stratejik bütçe taraflı ve yetkili konfederasyon olarak yapılan sunuma ilişkin temel beklentimizi ve itirazlarımız tekliflerimiz varsa sunabileceğimiz bir zemin başlayacak. Bizim buradaki temel hassasiyetimiz şu 3600 ek gösterge ifade edilirken öğretmen, imam, hemşire ve polisti hayır. Kamunun tamamı tarafından bir bütün halinde görülmelidir. Burada ara sorunlar oluştu ve tartışmalar gündeme geldi.

'25-30 BİN LİRA ARASINDA EMEKLİ İKRAMİYESİ YÜKSELECEK'

Ek gösterge emeklilik ile alakalı bir düzenleme mevcut çalışan için çok beklenti içerisine girilmesin emekli olduktan sonra 750-1000 lira arası bir iyileşme olacak emekli memur maaşlarında. Bir de mevcut çalışan kişi emekli olduğunda 25-30 bin lira arası emekli ikramiyesi yükselmiş olacak. Kamudaki heyecanın da beklentinin de odaklandığı kısım hem emekli maaşlarında iyileşme olacak hem de emekli ikramiyesinde önemli bir artış olacak biz bunun genişletilmesi için elimizden geleni yapacağız.

Bizim temel çalışmamız tüm memurları kapsamasıdır. Ama biz toplu sözleşme kapsamındaki herkese iyileştirmeyle yaklaşırız. Emeklilerimiz için hükümet ayrı bir şey planlıyoruz derse biz de oradan yürürüz. Bu konuda bir refah düzenlemesi ve ek zammın olması konusunda prensipte anlaşmaya varıldı.

KAMUDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİLERİN DURUMU

Sözleşmeliler konusu kamuda çok önemli 520 bin sözleşmeli var kamuda bunlardan birisi süreli ve süresiz sözleşmeli bir kısmı özlük hakları tam teslim edilmemiş gibi kamuda 39 ayrı sözleşmeli var. 17 ayrı fark var aralarında ve bunun toparlanması lazım. Öğretmenlerin sözleşmeli kadrolu farkının ortadan kaldırılacağı ve burada öğretmenlerin artık kadrolu atanacağı sözleşmeli istihdamın ortadan kaldırılacağı belli oldu. Bakanlık ile yaptığımız görüşmede 2022'de komisyon kuracağız şeklinde mutabık kaldık. En kısa sürede bitirip bu sorunu çözmek lazım. Sorun üretmeye devam ediyor 31 aralıkta belediye sözleşmelerinde tebligatlar gitmeye başladı. Adana'da gündeme düştü. Kişiye yönlendirme üzerinde işinize son verilecektir diye tebligatlar ortaya çıktı bunlar memur. İnsanların ekmeğinin tebligat altına alınması lazım.

Ne ise konuşacağımız aktaralım ve bu sorunu çözelim. 3 konuyu konuştuk ek zam, sözleşmeliler ve 3600 ek gösterge konusudur. Yeni yılın başında sözleşmelilerle ilgili komisyon kurulacak. Bizim bu sorunlarda nerelerde yaşandığına dair geniş bir zaptımız var. 11 hizmet koluyla masadayız.