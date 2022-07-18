Çok zor durumdalar! Doğal gaz krizini şiddetlendirecek kesinti

Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve enerji güvenliği konusundaki riskler, Avrupa ülkelerini zor durumda bıraktı.



AB medyasında yer alan haberlerde yeni bir doğal gaz planı üzerinde çalışıldığı belirtilirken, planın bir taslağına erişen Reuters'a göre, AB üye ülkeleri Rusya'daki olası arz kesintilerine hazırlanmak için, üye devletlerde doğal gaz taleplerini kısmaya çağıracak.

20 Temmuz'da yayınlanacak olan Avrupa Komisyonu planı, ülkelerin endüstriler için gaz kullanımını azaltma, endüstri ve enerji santrallerinde değişimler ve tüketicileri daha az ısıtma ve soğutma kullanmaya teşvik etmek için bilgi kampanyaları başlatmaya yönelik mali teşvikler başlatmasını önerecek.

DOĞAL GAZ KRİZİNİ ŞİDDETLENDİRECEK KESİNTİ

Endüstriyi hedefleyen tedbirlerin, büyük tüketicileri daha az doğal gaz kullanmaya teşvik etmek için, ihalelerde ön plana çıkacağı bildiriliyor.

Taslakta, "Depo doldurma sürecinin bu kritik döneminde, AB düzeyindeki erken ortak eylem planı, Rusya'dan akışların kesilmesi durumunda, kışın olası ve daha sancılı talep azaltma ihtiyacını şimdiden azaltacaktır." ifadelerine yer verildi.

Pazartesi günü, Rus enerji devi Gazprom planlı bakım çalışmaları nedeniyle önemli Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden AB'ye doğal gaz akışını askıya aldı. Askıya alma sürecinin 21 Temmuz'a kadar süreceği belirtildi. Bu süre zarfında boru hattı üzerinden tüm gaz akışı duracak. Boru hattı işletmecisi şirket, onarımların planlandığını ve tüm ortaklarca kabul edildiğini duyurdu.

Bu, Avrupa'da teslimatların askıya alınmasının 10 günlük zaman çizelgesinin ötesine geçebileceği, bölgenin kış tedarik hazırlıklarını rayından çıkarabileceği ve doğal gaz krizini şiddetlendirebileceği endişelerini artırdı.

Gazının kabaca yüzde 40'ını Rusya'dan alan AB, Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rus enerjisine olan bağımlılığını hızla azaltmaya çalışıyor.