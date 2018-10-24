Çölde ‘fos Davos’

‘Çöldeki Davos’ olarak adlandırılan ‘Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı’, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası boykota uğrayınca protokol koltukları boş kaldı. Yabancı yatırımcı çekmek için düzenlenen zirvede yabancı yatırımcı neredeyse yok gibiydi. Durum böyle olunca da Suudiler boş koltuklara seslendi. Özellikle Batılı ülkelerden birçok bakan ve üst düzey şirket yöneticisi, konferansa katılmadı.

BATI KATILMADI

Konferansı boykot eden siyasi isimlerin 40’a yakın olduğu öğrenildi. Zirveye katılmayan isimler arasında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox da bulunuyor. Öte yandan ‘Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı’nın resmi internet sitesine önceki gün siber saldırı yapıldı.