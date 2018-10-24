Çölde ‘fos Davos’
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın 2030 vizyonu anlatmak için düzenlediği konferans dün başladı.
‘Çöldeki Davos’ olarak adlandırılan ‘Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı’, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası boykota uğrayınca protokol koltukları boş kaldı. Yabancı yatırımcı çekmek için düzenlenen zirvede yabancı yatırımcı neredeyse yok gibiydi. Durum böyle olunca da Suudiler boş koltuklara seslendi. Özellikle Batılı ülkelerden birçok bakan ve üst düzey şirket yöneticisi, konferansa katılmadı.
BATI KATILMADI
Konferansı boykot eden siyasi isimlerin 40’a yakın olduğu öğrenildi. Zirveye katılmayan isimler arasında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox da bulunuyor. Öte yandan ‘Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı’nın resmi internet sitesine önceki gün siber saldırı yapıldı.
ÜNLÜ CEO’LAR GİTMEDİ
Siyasilerin yanı sıra iş dünyasından da boykota büyük destek geldi. ABD’nin en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon, Blackrock’un CEO’su Larry Fink, Blackstone’un CEO’su Stephen Schwarzman, Google Cloud’ın CEO’su Diane Greene ve Londra Borsası CEO’su David Schwimmer, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi, Ford’un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL’nin kurucusu Steve Case, Viacom’un CEO’su Bob Bakish, Google’ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee, Deutsche Bank CEO’su Christian Sewing, Siemens CEO’su Joe Kaeser konferansa katılmadı. Kaşıkçı olayı nedeniyle uluslararası basın da Riyad’daki konferansı boykot etti. New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Fox ve Bloomberg konferansın sponsorluğundan vazgeçti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.