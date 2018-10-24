Suudi Arabistan'da başlayan 'Geleceğe Yatırım Girişimi' (Future Investment Initiative, FII) konferansı açılışı, Kaşıkçı olayının gölgesinde başladı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının ardından pek çok Batılı siyasinin yanı sıra uluslararası kuruluş ve yatırımcı konferansa katılmama kararı almasına rağmen, Suudi petrol şirketi Aramco'nun Yönetim Kurulu Başkanı Emin Nasır, 34 milyar dolarlık 15 anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Nasır, Kaşıkçı'nın ailesi için üzüldüklerini belirterek, "Yaşananlardan üzüntülüyüz. Ancak sonuçta, bunu aşmamız gerekiyor. Krallık yaşananları kabul ediyor ve ülkedeki mevcut hukuk sistemiyle bu suçu işleyen insanların yargılanması için gerekli adımları atıyor" dedi.

Yapılan bilgilendirmede; konferansta petrol, gaz, sanayi ve altyapı sektörlerinde gün içinde imzalanacak anlaşmaların toplam değerinin 50 milyar doları bulacağı kaydedildi.